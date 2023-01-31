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    الرياضة

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    أنجيه يعلن انتقال بوفال إلى الريان القطري

    Publié le: 31 January 2023

    أعلن فريق أنجيه الفرنسي اليوم الإثنين رسميا انتقال لاعبه الدولي المغربي سفيان بوفال إلى فريق الريان القطري.

    وأكد الفريق الفرنسي في بلاغ، أنه تم الاتفاق رسميا بين أنجيه والريان، من أجل التوقيع للمغربي بوفال غدا الثلاثاء.

    وأشار أنجيه أن بوفال سيسافر غدا إلى قطر لإجراء الفحوصات الطبية، قبل التوقيع للريان.

    تجدر الإشارة إلى أن بوفال كان قد خاض العديد من التجارب الاحترافية في مسيرته الكروية، من قبيل اللعب لليل وأنجيه الفرنسيان، وساوثهامبتون الإنجليزي وسلتا فيغو الإسباني.

    source : hespress.com

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