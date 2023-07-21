الرباط تحتضن النسخة الثانية للمؤتمر الوطني حول نظام «5G»

تحتضن مدينة الرباط، يوم السابع من شهر نونبر المقبل، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني حول منظومة الجيل الخامس 5G EVENT MOROCCO، بمشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين في قطاع الاتصالات في مجال الجيل الخامس على المستوى الوطني الإفريقي و الدولي.

وحسب ما جاء في بلاغ للجنة المنظمة، فإن هذا المؤتمر الأول من نوعه على الصعيدين الوطني والإفريقي، سيشكل حدثا واسع النطاق حول نظام الجيل الخامس، يسطر منظموه عدة أهداف، على رأسها الجمع بين الفاعلين الوطنيين والدوليين لمناقشة التقدم المحرز فيما يتعلق بالاستثمار والتنظيم والتأثير على السوق الاقتصادية الإفريقية، ومناقشة المواضيع الجديدة التي تحظى براهنية كبيرة، وهي نظام الجيل الخامس للطائرات المسيرة، واستعمال المسيرات في المجالات المدنية والعسكرية، وتحول الحوسبة السحابية إلى نظام الجيل الخامس.

بالإضافة إلى مواضيع تخص شبكة الجيل الخامس الصناعية، ومنظومة الجيل الخامس في خدمة الجماعات الترابية، ونجاعة شبكة الجيل الخامس لصالح القطاع البنكي، ومردودية الاستثمار في شبكة الجيل الخامس للمؤسسات الكبرى.

وستكون العاصمة المغربية الرباط وجهة المختصين والخبراء من مختلف المشارب العلمية، لمناقشة كل القضايا التي تهم الجيل الخامس، وأهميتها بالنسبة لتنمية عدد من القطاعات الحيوية الوطنية والإفريقية، زيادة على تقديم حلول مبتكرة للمؤسسات والمقاولات العاملة في عدة قطاعات إنتاجية وخدماتية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الدورة الثانية لهذه السنة تعد ببرمجة مهمة تجمع بين تقديم الحلول العلمية والتقنية وتقديم مادة عملية وأكاديمية غنية، ويرتقب أن تعرف حضورا واسعا يعكس حاجة السوق الوطنية والإفريقية للحلول المبتكرة لمنظومة شبكة الجيل الخامس.

source : le360.ma