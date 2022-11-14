اللاعب أمين حارت سيغيب عن المونديال لهذا السبب

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، صباح اليوم الإثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها المغربي أمين حارث أمام نادي موناكو، مساء أمس الأحد، حيث بات في حكم المؤكد غياب النجم المغربي عن نهائيات كأس العالم قطر.

ونشر النادي المارسيلي بيانا طبيا حول الحالة الصحية للاعبه أمين حارث، حيث أوضح أن النجم المغربي تعرض لالتواء في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وذلك إثر إصابته في المباراة التي خاضها، أمس الأحد، أمام فريق موناكو في الدوري الفرنسي.

وأفاد “الأولمبيك” أن الفحوصات الطبية جارية لتقديم الرعاية المناسبة لإصابة أمين حارث، حيث سيتبع هذا الأخير بروتوكول رعاية مناسب تحت إشراف طاقم طبي.

وتمنى مارسيليا الشفاء العاجل للاعبه والعودة في أقرب الأوقات الممكنة إلى الميادين.

🚨 OFFICIEL !



Amine Harit souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou. 😔🇲🇦



Gros soutien à toi @Amine_000 👊 pic.twitter.com/UkQWXIuTXR — Footballogue (@Footballogue) November 14, 2022

وبهذا، يكون الناخب الوطني وليد الركراكي قد فقد أحد أبرز نجوم النخبة الوطنية في مونديال قطر، حيث كانت الجماهير المغربية تعول بشكل كبير على أمين حارث، بعد تألقه اللافت مع النادي الفرنسي بداية هذا الموسم الكروي.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان، في الساعات القادمة، عن البديل المحتمل الذي سيعوض أمين حارث في منافسات كأس العالم.

source : le360.ma