بالفيديو – “فيفا”: نشيد المغرب جزء لا يتجزأ من بطولات كأس العالم￼

اقتبس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كلمات من النشيد الوطني المغربي ونشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، معتبرا أن النشيد المغربي جزء لا يتجزأ من بطولات كأس العالم على مر التاريخ.

ونشر حساب “كأس العالم فيفا” منشورا عبر تويتر، مساء أمس الخميس، احتفى من خلاله بالنشيد الوطني المغربي، ومبرزا أهم لحظات “أسود الأطلس” خلال مشاركاتهم الخمس في العرس الكروي العالمي عبر مقطع فيديو يوثق ذلك.

إخوتي هيـا للعلى سعيا 🎶

نشهد الدنيا أن هنا نحيا🎶



نشيد المغرب @EnMaroc جزء لا يتجزأ من بطولات كأس العالم FIFA



أسود أطلس قادمون لـ #قطر2022 🦁 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 20, 2022

وكتب الاتحاد الدولي في منشوره “إخوتي هيا للعلى سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا”.

وأضاف معلقا: “نشيد المغرب جزء لا يتجزأ من بطولات كأس العالم فيفا.. أسود الأطلس قادمون”.

وتعد مشاركة “أسود الأطلس” في نهائيات كأس العالم هي السادسة من نوعها، بعد سنوات 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

source : le360.ma