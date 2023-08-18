بعد انتقال بونو إلى الهلال.. هذا ترتيب أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري السعودي

حتى قبل أشهر قليلة لم يكن أحد في عالم كرة القدم يتخيل أن يصل أشهر نجوم الساحرة المستديرة إلى الدوري السعودي، مقابل رواتب فلكية تعجز حتى أكبر الأندية الأوروبية عن دفعها.

كانت البداية مع كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخلال الميركاتو الصيفي الحالي، لحق به عشرات النجوم، الذين تسابقوا في الوصول إلى المملكة، وكان آخرهم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

لا شك في أن العامل المادي والرواتب الضخمة كانا العامل الأول الذي دفع كل هؤلاء النجوم على الانتقال إلى المملكة، وترك كرة القدم الأوروبية بكل ما فيها من إثارة ومتابعة منقطعة النظير من الجماهير حول العالم.

في الواقع لم تعلن الأندية السعودية الرواتب التي تدفعها للاعبيها الجدد، ولا حتى قيمة العقود التي أبرمتها مع أنديتهم السابقة، لكن العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية كشفت عن أرقام ضخمة سيحصل عليهم الوافدون الجدد إلى المملكة.

ترتيب أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري السعودي

في السطور التالية نستعرض ترتيب أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري السعودي، وفقاً لشبكة سكاي سبورت، دون التطرق إلى الحسابات الأخرى كالحوافز والمكافآت وغيرها من الأمور الأخرى.

10- جوردان هندرسون (21 مليون يورو)

بعد مسيرة طويلة مع ليفربول، انضم متوسط الميدان المخضرم جوردان هندرسون إلى نادي الاتفاق يوم 27 يوليوز 2023، في عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026 براتب سنوي يبلغ 21 مليون يورو.

9- مالكوم (21 مليون يورو)

تعاقد نادي الهلال مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادماً من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في 26 يوليوز، ويمتد عقده حتى موسم 2026-2027.

ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة، لكن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت، قال سابقاً في تصريحات نقلتها وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء، إن الفريق السعودي توصل لاتفاق لضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن مالكوم لاعب برشلونة السابق سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو.

8- رياض محرز (29 مليون يورو)

وصل النجم الدولي الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي يوم 28 يوليوز، قادماً من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وقال الأهلي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر: « انتهى الانتظار.. رياض حقيقة ».

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات، فيما يصل راتبه السنوي إلى 29 مليون يورو.

7- خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي – 35 مليون يورو)

تعاقد الهلال مع قلب الدفاع السنغالي يوم 25 يونيو 2023 بعد موسم وحيد قضاه كوليبالي مع تشيلسي، في صفقة بلغت 23 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

وبموجب العقد يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ 35 مليون يورو، ليكون من بين أكثر المدافعين في العالم حالياً حصولاً على الأموال.

6- ساديو ماني (38 مليون يورو)

تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ حتى 2027.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير صحفية قالت إن النصر دفع 40 مليون يورو (43.85 مليون دولار) للحصول على خدمات ماني الذي كان يتبقى له عامان في عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

وانتقل ماني إلى بايرن العام الماضي، بآمال كبيرة بعد تسجيله 120 هدفاً في 269 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وطبقاً لما ذكرته « سكاي سبورتس »، فإن راتب ماني السنوي سيكون 38 مليون يورو.

5- مارسيلو بروزوفيتش (41 مليون يورو)

تعاقد نادي النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في 3 يوليوز قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، الذي وصل برفقته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وحسم النصر صفقة بروزوفيتش بعد منافسة مع نادي برشلونة الإسباني الذي حاول الحصول على خدمات اللاعب، لكنه اختار النصر، وسيتقاضى معه راتباً سنوياً يصل إلى 41 مليون يورو.

4- نغولو كانتي (100 مليون يورو)

تعاقد نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي يوم 21 يونيو، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وارتبط معه بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وقال الاتحاد وقتها: « يأتي انتقال كانتي إلى الاتحاد امتداداً للصفقات الأكثر شهرة وتأثيراً في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في الدوري السعودي للمحترفين ».

وانتهى عقد كانتي (32 عاماً)، مع تشيلسي في 30 يونيو، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي ضخم مع نادي الاتحاد يصل إلى 100 مليون يورو.

3- نيمار (من 150 إلى 400 مليون يورو)

أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مدوية، مقابل رسوم انتقال اقتربت من 100 مليون يورو.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع « X » (تويتر سابقاً) مقطع فيديو لإعلان صفقة نيمار أرفقه بتغريدة مقتضبة جاء فيها: « الموهبة الرائعة.. التي تجذب انتباه الجميع، نيمار هلالي ».

وكانت صحيفة lequipe الفرنسية الرياضية أكدت، الأحد، أن الهلال اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاماً، على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

فيما قال الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو إن راتب نيمار سيكون أعلى من ذلك بكثير، إذ سيتقاضى 300 مليون دولار خلال عامين، وقد يصل إلى 400 مليون مع الإضافات، بينما أكدت سكاي سبورتس أن راتب نيمار السنوي يبلغ 151 مليون يورو.

2- كريم بنزيمة (200 مليون يورو)

بعد مفاوضات طويلة، أعلن نادي الاتحاد يوم 6 يونيو 2023، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ولم يعلن النادي السعودي تفاصيل القيمة المالية للعقد الذي يمتد لثلاث سنوات، لكن سكاس سبورت أشارت إلى أنه سيحصل على راتب خيالي قد يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

1- كريستيانو رونالدو (200 مليون يورو)

كان رونالدو أول النجوم الكبار وصولاً إلى السعودية حينما انضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وبموجب العقد يحصل رونالدو على راتب سنوي يزيد على 200 مليون يورو، إضافة إلى مزايا وإضافات أخرى.

بونو يلتحق بكوكبة النجوم في الدوري السعودي

أعلن الهلال السعودي، الخميس 17 غشت 2023، تعاقده مع الحارس المغربي ياسين بونو قادماً من إشبيلية الإسباني.

وقال النادي السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي والمعروفة سابقاً باسم تويتر: « أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو ».

وأضاف: « يمتد عقد بونو لمدة ثلاثة مواسم رياضية وذلك حتى عام 2026″.

وكان الهلال قد أعلن عبر المنصة ذاتها تعاقده مع الحارس، قائلاً: « ديماً هلال.. ديماً أزرق » مع فيديو للحارس بونو بقميص الفريق.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة كلفت الهلال نحو 20 مليون يورو (22.84 مليون دولار).

source : le360.ma