زيادات جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب

ستواصل أسعار المحروقات في محطات الوقود منحاها التصاعدي، صباح الثلاثاء 1 نونبر 2022، حيث من المرتقب أن يرتفع ثمن اللتر الواحد من الغازوال، مقابل استقرار أسعار البنزين.

وحسب معطيات وفرتها الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لـ Le360، فمن المتوقع أن يرتفع سعر لتر الغازوال بحوالي 84 سنتيما، اعتبارًا من الثلاثاء فاتح نونبر 2022. فيما سيعرف ثمن البنزين استقرارا في محطات الوقود.

وبناء على ذلك، سيصل سعر لتر الغازوال إلى 16.40 درهمًا، بينما سيبقى سعر لتر البنزين مستقرا عند 14.80 درهمًا.

وتتفاوت هذه الأرقام نسبيا حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.

هذه الزيادة الجديدة، تأتي في الوقت التي ترتفع فيه أصوات مهنيي قطاع النقل، والعديد من الفئات الأخرى، داعية الحكومة إلى مراجعة وزيادة حجم المساعدات المخصصة للمهنيين.

source : le360.ma