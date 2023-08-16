زياش يقترب من إنقاذ موسمه عبر بوابة الدوري التركي

كشف الإعلامي المتخصص في سوق الانتقالات فابيرزانو رومانوا أن نادي تشيلسي الإنجليزي وصل إلى صيغة مناسبة من أجل التخلي عن الدولي المغربي حكيم زياش.

وقال فابريزيانوا، عبر حسابه على “تويتر”، إن هناك اتفاق مبدئي بين نادي تشلسي الإنجليزي وغلاطا سراي التركي من أجل ضم الدولي المغربي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت تدخل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي لإنقاذ مسيرة اللاعب ومنحه فرصة جديدة في البريدج، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني بدأ في إعادة التفكير في قراره، ويرغب في الاحتفاظ بخدمات زياش، على الرغم من اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع اللاعب المغربي، ومن بين هذه الأندية فريق ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

وحسب موقع “تيم تالك” فيأتي هذا التحول الجديد في موقف بوتشيتينو بعد تعرض لاعبه الجديد، الفرنسي كريستوفر نكوكو، لإصابة خطيرة استدعت تدخلا جراحيا، مما سيؤدي إلى غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي اللندني يواجه الآن خيارًا صعبا، بين الاحتفاظ بإحدى الأوراق الرئيسية، سواء زياش أو لوكاكو، أو دعم تشكيلته بخيارات إضافية، مضيفة أن النجم البلجيكي لا يحظى بقبول داخل النادي بسبب المشاكل الأخيرة التي واجهها، مما يجعل خيار استمرار زياش مع الفريق في الموسم القادم أكثر احتمالية.

وتأكد سابقا تواجد زياش ضمن قائمة المغادرين خارج أسوار ستامفورد بريدج، حيث كان قريبا جدا من التوقيع لنادي النصر السعودي، قبل أن تتبخر الصفقة في الساعات الأخيرة، لأسباب رجحها النادي للفحص الطبي الذي كشف إصابة زياش، بينما نفاها الأخير لاحقا.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن الدولي المغربي حكيم زياش اقترب من مغادرة فريقه تشيلسي الإنجليزي نحو بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب المصادر ذاتها فإن بشكتاش التركي انضم إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي المغربي، حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، القريب من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وأوضحت المصادر أيضا أن بشكتاش الذي أنهى منافسات الدوري التركي في المركز الثالث الموسم الماضي، بدأ بالفعل مفاوضات التعاقد مع النجم المغربي، دون تقديم معلومات إضافية حول قيمة الصفقة المقدمة.

وانضم زياش البالغ من العمر 30 عاما إلى تشيلسي من أجاكس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، حيث كانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة حيث عانى الدولي المغربي من العديد من التغييرات على رأس المديرية التقنية للنادي اللندني.

source : al3omk.com