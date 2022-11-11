سعيد تغماوي يخوض تجربة الكوميديا في فيلم “THE FAMILY PLAN”

يقوم حاليا الفنان المغربي العالمي سعيد تغماوي بتصوير دوره في الفيلم الكوميدي “The Family Plan” التابع لـApple Tv.

ويشارك سعيد تغماوي في بطولة هذا العمل إلى جانب النجم مارك والبيرغ والنجمة ميشيل موناغان.

يحكي هذا الفيلم الذي قام بكتابته دافيد كوجيشال، قصة أب من الريف، يضطر للفرار مع عائلته، عندما يكتشف أن ماضيه لازال يلاحقه.

فيلم “The Family Plan”، من إخراج سيمون سيلان جونز، إنتاج شركة Municipal Pictures الممثلة في ستيفن ليفنسون ومارك والبيرج، وديفيد إليسون من وشركة Skydance ودانا غولدبرغ ودون جرانجر.

وانتهى سعيد تغماري مؤخرا من تصوير دوره في فيلم “Tin Soldier”، من إخراج براد فورمان، وبطولة كبار النجوم العالميين، كالنجم روبيرت دينيرو وجيمي فوكس والفنان سكوت استوود، نجل الفنان العالمي كلينت ايستوود وآخرين.

ويدخل هذا الفيلم ضمن صنف الأفلام الحربية، حيث تدور أحداثه حول الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، بعد عودتهم من الحرب، وكيف يقوم الجيش الأمريكي بالتعامل معهم من أجل إدماجهم من جديد في المجتمع.

يوليوز المقبل، هو موعد عرض الفيلم البريطاني “ذا فورغيفن”، الذي صور بكامله في المغرب، ويعرف مشاركة ممثلين مغاربة، مثل سعيد تغماوي وإسماعيل أبو القناطر.

source : le360.ma