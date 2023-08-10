شركة صينية عملاقة تعتزم استثمار 200 مليار درهم في صناعة البطاريات بجهة العيون

تعتزم الشركة الصينية العملاقة “هوايو” استثمار 200 مليار درهم في صناعة البطاريات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وحسب بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، فقد قام وفد هام من الشركة الصينية هوايو (HUAYOU) الرائدة في مجال صناعة مكونات البطاريات الكهربائية بزيارة ميدانية لجهة العيون الساقية الحمراء من أجل الإعداد لإنجاز مشروع ضخم في هذا المجال، بغلاف استثماري يناهز 200 مليار درهم على مدى سبع سنوات إلى غاية 2030.

ويندرج هذا المشروع الصيني المرتقب بالأقاليم الجنوبية في إطار الجهود الاستباقية المبذولة من طرف الدولة لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية والتموقع كمنصة رائدة دوليا في هذا المجال.

ومن شأن هذا المشروع، حسب البلاغ، أن يُغطي حاجيات السوق الوطنية والأوربية والأمريكية في مجال صناعات مكونات البطاريات الكهربائية بنسبة %30 أي ما يناهز حاجيات بطاريات أزيد من 6 ملايين سيارة في أفق 2030.

وسيساهم هذا المشروع الصيني المرتقب في خلق أزيد من 13000 منصب شغل قار مباشر، وتطوير منظومة مندمجة لإنتاج البطاريات بجهة العيون الساقية الحمراء.

source : alyaoum24.com