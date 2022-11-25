قرار جديد للركراكي يخص الحصة الإعدادية لـ “الأسود”

قرر وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني، إحاطة الحصة التدريبية ليوم الجمعة، بالسرية التامة، في إطار الاستعداد لملاقاة منتخب بلجيكا، بعد غد الأحد، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء قرار سرية الحصة الإعدادية ما قبل الأخيرة لـ « الأسود »، من أجل الاشتغال أكثر على الجانبين التقني والتكتيكي، والحسم في مشاركة اللاعبين أشرف حكيمي ونصير مزرواي بعيدا عن أنظار ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة الموالية للمنتخبين البلجيكي و الكندي.

ويرغب الركراكي، في الاشتغال خلف أبواب مغلقة لملعب الدحيل الخاص بالتداريب، وإبعاد اللاعبين عن كل الضغوط النفسية، بعد مباراة كرواتيا، وما صاحبها من تضارب في الرأي، بشأن أداء « الأسود ».

وسيخوض المنتخب الوطني تداريبه غدا السبت، في حصة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، تسبقها ندوة صحفية، للحديث عن آخر مستجدات الأسود، قبل مواجهة متصدر المجموعة السادسة المنتخب البلجيكي.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره البلجيكي يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب « الثمامة » في العاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي المغربي، أملا في حصد أول فوز في « المونديال ».

source : menara.ma