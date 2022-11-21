كريستيانو وميسي يجتمعان خارج منافسات كأس العالم

فاجأ نجما كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جمهورهما يوم السبت 19 نونبر 2022، بظهورهما معا في صورة لإعلان ماركة “لوي فيتون” العالمية.

وظهر كريستيانو وميسي في هذا الإعلان وهما يلعبان الشطرنج فوق حقائب من توقيع لوي فيتون.

ونشر كل من كريستيانو وميسي هذه الصورة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقاها بهذا التعليق: “النصر هو حالة ذهنية.. تقليد طويل في صناعة الحقائب.. الصورة التقطتها آني ليبوفيتز لصالح لويس فويتون”.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المبلغ الذي دفعته هذه الماركة العالمية لميسي وكريستيانو، مقابل مشاركتهما في هذا الإعلان.

source : le360.ma