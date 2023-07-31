متاعب زياش لا تأتي فرادى

كشفت تقارير إعلامية هولندية، أن سيارة تعود للدولي المغربي حكيم زياش، تعرضت أمس الأحد لحادث بأمستردام العاصمة الهولندية، موضحة، أنها اصطدمت بسيارة أخرى عند تقاطع مزدحم في عاصمة هولندا.

وأضافت صحيفة « فوتبول بريمور »، تعرضت السيارة الفاخرة التي تبلغ قيمتها 561 ألف يورو لأضرار جسيمة في الحادث، وانتهى بعد ذلك بنصفها على الرصيف والنصف الآخر في حديقة.

كما أشارت التقارير ذاتها، أنه وفقا للمعلومات التي قدمتها الشرطة، لم يصب أحد بجروح أثناء الاصطدام، علاوة على ذلك، تجهل الصحيفة ذاتها، تماما ما إذا كان مهاجم تشيلسي هو سائق السيارة الفاخرة، مبرزة أنه تم القبض على أحد ركاب سيارة الأخرى.

هذا، ويمر زياش بفترة عصيبة في مساره الاحترافي، بعد أن تم إقصاؤه في جولة « البلوز » في أمريكا، يظل يتدرب في لندن، فضلا عن فشل خروجه من لندن في فترة الشتاء الماضية إلى باري سان جيرمان وصوب النصر السعودي مع بداية الصيف الجاري.

source : menara.ma