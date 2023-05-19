نادي فرنسي عريق مهتم بخدمات مهاجم الوداد

يضع نادي سانت إيتيان الفرنسي الممارس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ضمن اهتماماته السنغالي “بولي جونيور سامبو” (24 عاما) مهاجم فريق الوداد البيضاوي، لتعويض المهاجم “فيليب كراسو” المنتهي عقده بتاريخ 30 يونيو المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن القيمة السوقية للمهاجم السنغالي، البالغ قيمتها مليوني يورو، قد تشكل عقبة حقيقية أمام مسؤولي نادي سانت إيتيان، لا سيما وأنه مقبل على مجموعة من التعاقدات الصيفية، لتعزيز صفوفه، تحسبا للموسم الجديد.

واضافت التقارير الفرنسية، أنه لانتزاع صفقة المهاجم السنغالي (19 هدفا في 32 مباراة) رفقة الوداد، يتعين على سانت إتيان، إخراج دفتر شيكاته، لتسديد قيمة السنوات الثلاثة المتبقية في عقد « سامبو »، المتمثلة في مبلغ 2 مليون يورو.

وأضافت التقارير ذاتها، أن إدارة سانت إيتيان، لن يكون بمقدورها الإفراج عن المبلغ أو أقل منه، إلا في حال بيع عقد أحد مهاجميه بالمبلغ نفسه، بعد أن أنفق النادي الفرنسي، أموالا كثيرة في « الميركاتو » الشتوي الماضي.

source : menara.ma