“نسخة ذهبية” من هاتف آيفون الجديد بـ135 ألف دولار

أطلقت شركة “أبل”، قبل أكثر من شهر، “آيفون 14 برو ماكس”، بقيمة تصل إلى 1800 دولار أميركي، مما يجعله من أغلى الهواتف الذكية في الأسواق. لكن هذا السعر يبدو “لا شيء” مقارنة مع سعر “النسخة الذهبية”، التي جرى تصميمها من طرف شركة “كافيار”.

وكشفت شركة “كافيار”، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع، النقاب عن النسخة الذهبية الفاخرة، المجهزة بساعة “رولكس كوزموغراف دايتونا” في الجزء الخلفي والمزودة بثمانية ماسات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الهاتف “دايتونا” جرى طرحه في الأسواق للبيع مقابل أكثر من 135 ألف دولار أميركي، مضيفة: “وهذا أمر غير مستغرب”.

وقالت “كافيار” على موقعها الإلكتروني: “يسعى حرفيو -كافيار- إلى تحدي إنجازاتهم باستمرار.. هذه المرة كان الهدف هو آيفون 14 برو ماكس”.

وتابعت: “هذه النسخة الذهبية هي عمل فني في حد ذاته.. إنها إنجاز هائل حقا”، مبرزة أنها طرحت هاتفها الجديد بشكل محدود، حيث صنعت 3 نسخ فقط.

وتشتهر شركة “كافيار” بجعل الأجهزة الشهيرة “فاخرة”. وكانت قد أطلقت سابقا هاتفا مجهزا بأسنان حقيقة للديناصور “ريكس” عمرها 80 مليون عام.

source : le360.ma