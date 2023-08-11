ياسين بونو “المرشح المفضل” لريال مدريد من أجل تعويض كورتوا

أفادت وسائل إعلام رياضية مقربة من نادي ريال مدريد، بأن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، الذي يلعب في صفوف نادي إشبيلية، هو “المرشح المفضل” لدى الإدارة الرياضية لنادي العاصمة الإسبانية ليحل مكان تيبو كورتوا، الذي تعرض أمس الخميس لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وكتبت اليومية المتخصصة “ماركا” أنه “بعد تأكيد خطورة إصابة كورتوا، شرع مسيرو ريال مدريد في البحث عن بديل للبلجيكي، والمرشح المفضل، بعد الاستماع وتحليل العديد من الخيارات، هو ياسين بونو”.

وأوضحت اليومية الإسبانية في نسختها الإلكترونية أن “بونو (32 عاما) مهتم بفكرة ارتداء قميص ريال مدريد وعبر عن ذلك لمسيري نادي إشبيلية”.

من جهة أخرى، تضيف الصحيفة، فإن “بونو يلائم ذوق أنشيلوتي”، مؤكدة أنه بعد الخبر السيئ المتعلق بإصابة كورتوا، فإن “المرشح المفضل ليس سوى الدولي المغربي لتعويض غياب حارس المرمى البلجيكي”.

من جانبها، أوضحت الصحيفة الرياضية “آس” أن “ياسين بونو هو المرشح المفضل لريال مدريد من أجل تعويض كورتوا. فهو يقنع الإدارة الرياضية بخبرته وشخصيته التنافسية ولياقته البدنية”.

وبحسب اليومية الإسبانية، فإن “بونو هو المفضل لعدة أسباب. أولا، الخبرات التي راكمها خلال مساره والشخصية التنافسية التي يتمتع بها المغربي تشكل محط إعجاب كبير. إنه حارس مرمى تمكن من بلوغ نصف نهاية كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر رفقة أسود الأطلس إلى جانب فوزه بالدوري الأوربي مرتين (2019-20 و 2022-23). هو حارس معتاد على التحديات الكبرى وبمقدوره تحمل ضغط الجمهور بملعب سانتياغو برنابيو. كما أن قامته (1,95 متر) القريبة من مترين التي يبلغها كورتوا، أمر يحظى بالإعجاب أيضا”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الدولي المغربي مرتبط بعقد حتى العام 2025 مع نادي إشبيلية وبشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، رغم أنه توصل إلى اتفاق ضمني مع ناديه للسماح له بالرحيل في حال ما إذا وصل العرض إلى 20 مليون يورو”.

source : alyaoum24.com