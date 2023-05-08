Bayer Crop Science تشارك في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “SIAM 2023”

شاركت Bayer Crop Science، الفاعل الرئيسي في قطاع الفلاحة وحلول الصحة النباتية، في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) الذي نُظِّم بمكناس خلال الفترة من 02 إلى 07 مايو 2023.

وشكل هذا الحدث، الذي يأتي بعد 4 سنوات من الغياب بسبب الجائحة، فرصة ثمينة لـ Bayer كي تلتقي مجددا مع المنتجين المغاربة لِتُقدم لهم آخر المبتكرات في مجال حماية النباتات والبذور، من أجل فلاحة مستدامة، دقيقة وموجهة صوب تنمية الحلول البيولوجية.

تحت عنوان « الابتكار في ميادين البيولوجيا والاستدامة والمجال الرقمي »، قدمت الشركة رؤيتها من أجل فلاحة مستدامة بالمملكة المغربية. كما عرضت Bayer، بهذه المناسبة، حلولها الرقمية المبتكرة، التي طورتها في إطار شراكات مع فاعلين مرموقين، بهدف إلى الاستجابة للتحديات الراهنة التي تعترض الفلاحين المغاربة في سياق فلاحة تتطور باستمرار.

من بين الحلول التي قدمتها الشركة، أداة Nematool التي تتيح للمزارعين تجويد ممارساتهم الزراعية وتدبير آثار التغيرات المناخية وتحسين استدامة فلاحتهم.

وترتبط Bayer أيضا بشراكة استراتيجية مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال وحدة الأعمال AgriEdge، والتي تهدف إلى تطوير حلول رقمية على المقاس وتنفيذ برامج تسريع الشركات الناشئة. بهذا الصدد، شكل الإعلان عن اسم الفائز في برنامج تسريع الشركات الناشئة « Farming Innovation Program – Edition Phyto »، الذي طورته الشركة بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إحدى اللحظات القوية لمشاركة Bayer في دورة 2023 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. ومكن هذا البرنامج الذي امتد على 6 أشهر من الالتقاء مع 400 شخص من مختلف جهات المملكة من أجل تقديم الفرص المتاحة لحملة الأفكار من أجل خلق شركاتهم الفلاحية الناشئة.

وتم تنظيم ندوة صحافية بهذه المناسبة، والتي قدم خلالها جان بابتيست بولاي، المدير العام لـ Bayer شمال إفريقيا، طموح 2030 للشركة، وأجاب على أسئلة الصحافيين. وقال جان بابتيست بولاي « نحن سعداء بالمشاركة في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب لهذه السنة وبالفرصة التي أتاحها لنا لتقديم آخر مبتكراتنا الهادفة إلى إرساء فلاحة مستدامة، أقلُّ استهلاكا لمدخلات الإنتاج، مُحَاِفَظة على الموارد الطبيعية، ومنتجة لأغذية عالية الجودة لصالح المستهلك ».

في سياق التأكيد على اهتمام الشركة الدائم بالتنمية المستدامة، تحدث بولاي عن أهداف Bayer على المدى المتوسط، وقال « تطمح مجموعتنا إلى تقليص الوقع البيئي لحلولنا بنسبة 30 % في أفق 2030، واقتراح عرض رقمي 100 % للفلاحين من أجل تحسين دخلهم وتخفيض البصمة الكربونية لممارساتهم الزراعية. تنعكس التزاماتنا بالابتكار في المجال الزراعي في شراكاتنا الدولية والمحلية، إضافة إلى عرضنا من الحلول الملائمة للاحتياجات الخاصة للفلاحين المغاربة ».

تعد المشاركة النشطة لـ Bayer Crop Science في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب شاهدا على إرادتها الثابتة للمشاركة في تنمية الفلاحة المستدامة بالمغرب، عبر اقتراح الحلول في مجالات الصحة النباتية والمجال الرقمي فضلا عن بذور موجهة لزراعة الخضراوات ملائمة لسلسلة قيمة الفلاحة العصرية.

source : menara.ma