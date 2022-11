10 Auszeiten, um Zähme Die Angst

Personal Wissenschaftler tatsächlich beschriftet unser eigenes modern Periode « Alter Angst. » Boo. Wir würden viel ziemlich am Ende normalerweise « Alters Chance … oder Erfolg … oder Äquivalenz. »

Aber das Wahrheit ist, in der Tat scheint scheinbar eine lange Nummer Dinge zu sich betont über geht: Arbeit Sicherheit, knappe Mittel, Gesundheitsprobleme , staatliche Unruhen und Verbindung Zweifel. Angst raubt uns allen Freude, Schlaf, Spaß und Seelenfrieden. können sehr gut nicht zu schaffen vollständig entfernen Angst aus deinem Leben, aber du kannst es zähmen mit schnell, aber erfolgreich « Auszeiten »:

Simply take eine Pause durch die news.

Das 24-Stunden-Muster Nachrichten Zeitraum ist nahe} vollständig konzentrierte sich auf düstere Berichte – Verbrechen, Korruption und Katastrophe. Attempt los eine « Nachricht schnell » für zwei oder drei Tage. Was für genügend Zeit zu beginnen schätzen viel weniger negativer Input – und weniger Angst.

Training Nachdenken, Ausruhen oder Spazierengehen.

Vielleicht haben Sie die Geduld und Selbstdisziplin um zu bleiben trotzdem und meditiere, aber einige Leute sind auch nervös dafür Ansatz. Wenn sitzen tatsächlich individuell ist, haben Zen-Buddhisten seit Jahrhunderten praktiziert Kinhin – « Meditation unterwegs ». Gehen mit gemächlichem Geschwindigkeit, Achten Sie Atmung und erleben Sie die Ansichten und Geräusche in deiner Nähe.

Vermeiden Sie negative Personen.

Sie verstehen der Typ – sie sind ja global wahrscheinlich die Hölle in einem Handkorb und so sie} teilen|kommunizieren|zeigen|zeigen} ihren Unordnung|Zustand|Krankheit} und Angst. Einfach nehmen hart umschauen Sie und identifizieren was Sie nicht wirklich brauchen. Anschließend Teilen Gegenstände, die dazu neigen} Entleeren Ihre Zeit und fordern Aufmerksamkeit.

Absichtlich verlangsamen für jeden Tag.

In unserer hektischen Kultur, es braucht konzertierte Energie dauern, um gegen Hektik Bewegung. Weigere dich, involviert in Zeit Dringlichkeit auferlegt ansehen. Verweilen Sie bei Kaffee Morgen Kaffee, erlauben zusätzliche Zeit erhalten Orte und Erhalten der Geschwindigkeit Einschränkung.

Einschreiben ein Tagebuch oder Laptop.

Psychologen wissen Wirksamkeit Journaling zur Linderung durch Verdeutlichen Ihre Ideen, Unterscheiden Was ist beunruhigt Sie? und erhalten Ihre Bedenken unten auf Papier. Sie müssen nicht schreiben {länger als|länger als|länger als|zehn oder 15 Minuten, aber es ist wichtig dass {aufzeichnen|aufnehmen|dein wahrheitsgemäß Gefühle und Gedanken.

Übung gesund Gewohnheiten.

Niemand leugnet der Hyperlink zwischen physisch und psychologisch Wohlbefinden. Regelmäßige körperliche Bewegung und gute Ernährung erheblich bei der Förderung optimistisch Denkweise.

Pause.

Der legendäre Basketball Berater Vince Lombardi sagte, » Müdigkeit macht Feiglinge von uns alle. » Put positiv, « Erleben ausgeruht bietet Kraft um Widerstand zu leisten Widrigkeiten. » Ausreichend Schlaf kann dir helfen einfach akzeptieren diese Dinge Ich kann nicht verändern; Nerv sich zu entwickeln diese Dinge ich bin fähig zu; und Wissen zu verstehen den wirklichen Unterschied. » Anspruch dieses Gebet wird dir erlauben zu identifizieren die Probleme können beeinflussen und vergessen Dinge nicht können.

