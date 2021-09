18 mois après, le retour du public dans les stades serait imminent

Le retour du public se dessine et les autorités publiques pensent, dans un premier temps, à instaurer une jauge de remplissage pour les stades.A

À en croire Assabahdu 21 septembre, la FRMF ainsi que le ministère de l’Intérieur réfléchissent à la possibilité de rouvrir les stades dans les prochains jours, 18 mois après les avoir fermés à cause de la crise sanitaire qui a frappé le Maroc.

Pour rappel, en mars 2020 la FRMF avait émis un communiqué dans lequel elle annonçait la suspension de toutes les compétitions footballistiques à la suite du confinement qui a été imposé au Maroc, mais aussi dans le monde entier, pour freiner la pandémie.

Pour le moment, le retour du public dépend d’une autorisation finale de la part du ministère de l’Intérieur. Le quotidien explique que le sujet sera traité après que la formation du gouvernement de Aziz Akhannouch. Ce qui est certain, c’est que l’accès aux enceintes se fera selon plusieurs conditions, dont le pass sanitaire qui devra être présenté aux responsables de la sécurité. Les mineurs seront interdits tant qu’ils n’ont pas ce pass et doivent, tout de même, être accompagnés d’un adulte.

Par ailleurs, une jauge sera instaurée et le nombre de spectateurs grandira au fur et à mesure que la situation sanitaire s’améliore. Assabah explique que les stades qui peuvent accueillir plus de 45.000 spectateurs auront l’autorisation d’en accueillir 10.000 uniquement. Il s’agit du Complexe Mohammed V, du Complexe Moulay Abdallah, du grand stade de Marrakech, ceux de de Tanger et de Fès. Pour les autres enceintes, la jauge devrait être limitée à 2000 spectateurs.

Les protagonistes du football marocain ont accueilli avec beaucoup de joie ces infos et attendent le retour du public qui va renflouer les caisses des clubs au bord de l’asphyxie financière.

source : le360.ma