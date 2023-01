50% des Marocains ne font pas confiance aux «influenceurs»

Les influenceurs, ces leaders d’opinion d’un nouveau genre qui envahissent aujourd’hui le web et les réseaux sociaux à travers le monde, ont-ils la cote au Maroc? Oui et non, puisqu’un Marocain sur deux affirme ne pas leur faire confiance. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath.

L’indice arabe global pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du nord), un programme de mesure d’opinion sur des questions politiques, économiques et sociales, vient de présenter des chiffres sur le degré d’importance des influenceurs dans le monde arabe.



Dans son édition du vendredi 6 janvier, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia a restitué la partie de cette étude qui concerne le Maroc, les Marocains étant considérés comme faisant partie des plus gros utilisateurs des réseaux sociaux du monde arabe. Ainsi, si 50% des Marocains reconnaissent suivre régulièrement le contenu proposé par des influenceurs, la moitié d’entre eux ne fait pas confiance aux informations qui y sont diffusées.



Selon l’indice arabe 2022, 49,7% de Marocains disent faire confiance au contenu des publications des influenceurs sur les réseaux sociaux. 42,1% de cette frange affirment même être «influencés» par ces publications.



Cependant, le rapport de 2022 sur les influenceurs au Maroc précise qu’ils ne sont plus que 44,1% de Marocains à suivre les informations sur les réseaux sociaux. Ce taux était de 54,5% dans le rapport de l’indice arabe de 2019-2020.



La télévision reste, selon ce récent rapport, la source d’information la plus suivie par les Marocains, avec un taux de 51,3%, talonnée de très près par les pages et blogs des journalistes avec 49,1%. Les influenceurs et stars arrivent en 3e position avec 38,5%, devant les pages Facebook généralistes et individuelles (37%), les groupes d’informations sur WhatsApp (36,4%) et les groupes d’informations sur Facebook (32,3%).

source : le360.ma