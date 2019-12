80 millions de DH pour le 1er magasin d’El Jadida

Decathlon ouvre à El Jadida. Inauguré le 27 décembre, le complexe commercial a nécessité 80 millions de dirhams d’investissement.

Il s’étend sur 16.000 m2, dont 2.000 réservés au magasin lui-même.

Une extension est prévue prochainement pour accueillir des commerces et loisirs sur près de 8.000 m2, nous confie Imad Rida, responsable expansion Maroc chez l’enseigne française. Le projet développé en partenariat avec Aradei Capital accueillera dès l’été un cinéma «Cine Atlas» et plusieurs restaurants. Le magasin, où plus de 70 pratiques sportives sont représentées, a recruté une quarantaine de collaborateurs, tous issus de la région

et pour la plupart des étudiants.

source : lematin.ma