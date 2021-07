8e génération de la Ford Fiesta : Quand l’élégance et le luxe ne font qu’un

Lancée au Maroc en 2018, la 8e génération de la Ford Fiesta est encore plus sophistiquée et tendance que jamais. Le nouveau modèle joue la carte de l’élégance et du haut de gamme, avec le nouveau dessin de son habitacle reflétant la nouvelle philosophie mondiale de design intérieur de Ford. Voici donc quatre choses que vous ignorez (peut-être) sur la Ford Fiesta.

Un traitement spécial !

Le volant chauffant en cuir de la toute nouvelle Fiesta a été testé par les ingénieurs de Ford pour s’assurer qu’il résiste aux dommages ou aux taches causés par la crème solaire sur les mains du conducteur. La crème solaire n’est qu’une des substances de tous les jours qui ont été utilisées pour tester l’intérieur de la Fiesta. Les sièges en cuir sont également conçus pour résister aux renversements de café, à la saleté d’un équipement de sport et même à la teinture d’une nouvelle paire de denim jeans.

Comment Ford sait que les sièges de la Fiesta resteront confortables pendant toute la durée de vie de la voiture ? Le postérieur du robot s’est «assis» 25.000 fois sur les sièges pour prouver leur durabilité. Les coussins des sièges subissent 60.000 cycles de test pour garantir la résistance à l’usure, et le matériau du siège est vérifié pour la flexibilité et le confort même après 24 heures à moins 30 degrés C.

Un engagement pressant

Certains des panneaux de carrosserie de la toute nouvelle Fiesta sont fabriqués à l’aide d’une nouvelle technologie de fabrication qui analyse les fréquences de bruit produites pendant le processus d’emboutissage et peut identifier un composant qui ne répondra pas aux normes de qualité de Ford avant de quitter la machine d’emboutissage.

Grand Chelem

Les portes de la toute nouvelle Fiesta nécessitent désormais 20% moins d’efforts pour se fermer, grâce aux améliorations apportées aux extracteurs d’air à l’intérieur de la voiture. Des protecteurs de bord de porte innovants et dissimulés se mettent rapidement en place lorsque les portes sont ouvertes pour protéger à la fois les portes de la Fiesta et celles des voitures garées à proximité contre les coups et les éraflures. À l’intérieur des portes se trouvent des capteurs de pression qui permettent d’activer les systèmes de retenue plusieurs millisecondes plus tôt en cas de choc latéral.

source : aujourdhui.ma