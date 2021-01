A travers l’émission TV «3ich l’game», la MDJS réitère son engagement au développement du E-Sport au Maroc

Après le succès de la première saison de « 3ich l’game » diffusée sur 2M TV, la MDJS lance la saison 2 de l’émission hebdomadaire dédiée à l’E-Sport.



Programme télé conçu sous forme de plateau TV interactif entre l’animateur, un invité et des experts, « 3ich l’game » est une émission en Darija qui s’adresse aussi bien aux experts du E-Sport qu’aux joueurs occasionnels de jeux vidéo.

Présentée par Ismail Sefrioui, chroniqueur sportif, 3ich l’game accueille chaque semaine des personnalités connues et informe sur l’actualité et les tendances internationales en matière de E-Sport. L’émission présente également des techniques et astuces par un expert de chaque jeu et répond en direct aux questions des téléspectateurs.

La saison 1 de 3ich l’game a assuré » d’excellentes performances » en termes d’audiences TV et digitale avec plus d’un million de vues par épisode TV et digital confondus avec un record pour l’émission portant sur le jeu « Free Fire » qui a atteint 2,2 millions de vues sur Youtube.

« 3ich l’game » saison 2, dont la diffusion sur 2M TV démarre ce dimanche 17 Janvier 2021 à 18h10, se décline en 20 épisodes hebdomadaires de 13 minutes.

source : aujourdhui.ma