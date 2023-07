Activité industrielle : les patrons optimistes pour la période estivale

L’activité industrielle devra être orientée à la hausse cet été. Les industriels sondés dans le cadre de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois de mai déclarent, en effet, s’attendre globalement à une amélioration de la production et des ventes durant les mois de juin, juillet et août. Et ce, à l’exception du textile et cuir où ils anticipent une stagnation de la production et une baisse des ventes et la branche mécanique et métallurgie où ils prévoient une baisse de la production. Cependant, 22% des entreprises déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 28% pour les ventes.

Pour le mois de mai, l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib relève une amélioration de l’activité, avec un Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) qui se serait situé à 73%. Ainsi, la production aurait affiché des hausses dans la chimie et parachimie, dans la mécanique et métallurgie et dans l’électrique et électronique, une stagnation dans l’agro-alimentaire et un repli dans le textile et cuir.

S’agissant des ventes, elles auraient stagné aussi bien sur le marché local qu’étranger. Par branche, elles auraient été marquées par des hausses dans la mécanique et métallurgie et dans l’électrique et électronique, une stagnation dans l’agro-alimentaire et des baisses dans le textile et cuir et dans la chimie et parachimie.

Pour ce qui est des commandes, elles auraient enregistré globalement une augmentation, traduisant des hausses dans la chimie et parachimie, dans la mécanique et métallurgie et dans l’électrique et électronique. En revanche, des baisses auraient été observées dans l’agro-alimentaire et dans le textile et cuir. Le sondage de BAM indique également que les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité sauf dans l’électrique et électronique où ils auraient été à un niveau normal.

source : lematin.ma