Agrégation agricole : La nouvelle génération de projets prend forme

Modèle novateur d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés ou d’organisations professionnelles, l’agrégation agricole continue de s’ériger comme étant la «clé de voûte» de l’agriculture nationale.

Capitalisant sur les retombées positives du Plan Maroc Vert, la nouvelle stratégie agricole «Al Jayl Al Akhdar» arrive avec une nouvelle configuration du concept d’agrégation ancrant ainsi les orientations phares de la stratégie à savoir, la priorisation de l’élément humain. La nouvelle vision du secteur table en effet sur l’émergence d’une nouvelle génération d’organisations agricoles. Ceci passe par l’essaimage de nouveaux modèles d’organisation de coopératives agricoles et d’agrégation agricole combinant offre de valeur économique et sociale. Parmi les objectifs chiffrés déterminés dans le cadre de la stratégie agricole «Al Jayl Al Akhdar», on cite la consolidation de 25% du taux de regroupement des agriculteurs.

1.500 agriculteurs à agréger au niveau de Marrakech-Safi

Engagée dans cette perspective, l’Agence pour le développement agricole (ADA) ne cesse de renforcer sa proximité avec la communauté agricole pour la sensibiliser à l’importance de ce projet. L’agence effectue dans ce sens un roadshow régional. Le dernier en date ,celui de jeudi dernier. L’ADA est partie en effet à la rencontre des agriculteurs de la région de Marrakech-Safi en vue d’échanger sur les acquis en matière d’agrégation et de recueillir leurs attentes par rapport au processus de concrétisation des projets d’agrégation. Plus de 80 acteurs et professionnels du secteur ont pris part à cette rencontre qui constitue également une occasion pour s’informer sur le nouveau dispositif réglementaire en vigueur. L’occasion étant également de mesurer l’adhésion des professionnels de la région dans la réussite de ce projet de grande envergure. Il ressort que 5 projets d’agrégation sont jusque-là réalisés au niveau de la région Marrakech-Safi. L’Agence relève par ailleurs un portefeuille consistant portant sur un total de 24 projets d’agrégation «nouvelle génération». L’objectif étant d’agréger environ 1.500 agriculteurs sur une superficie de 8.500 hectares. Ces projets seront ainsi répartis sur plusieurs filières dont l’olivier, le câprier, les agrumes, l’agriculture bio, le lait, l’arboriculture fruitière, les plantes aromatiques et médicinales et le maraîchage.

Les procédures simplifiées

La nouvelle génération de projets d’agrégation innovants devrait en effet jouer un rôle de hubs régionaux et nationaux pour le transfert de nouvelles technologies aux agriculteurs particulièrement en termes d’agriculture digitale ainsi que l’atténuation des difficultés liées à la taille des exploitations, l’accès au foncier et aux circuits de commercialisation. Ces projets tiennent, en effet, compte des spécificités de chaque filière. Pour mener à bien ce chantier, il a été procédé à l’adoption d’un nouveau dispositif réglementaire à travers deux nouveaux arrêtés d’application de la loi 04-12 sur l’agrégation agricole relatifs aux modalités d’approbation et d’octroi des subventions aux projets d’agrégation. Ces textes sont le fruit de concertation entre l’ADA et l’ensemble des acteurs du secteur sur la base des recommandations du séminaire national sur l’agrégation agricole organisé en 2018 à Marrakech. Les nouveaux textes viennent ainsi simplifier et assouplir les procédures d’approbation des projets d’agrégation et d’octroi des subventions de l’État liées à l’agrégation à travers la révision des critères et normes d’éligibilité, l’intégration de nouveaux modèles d’agrégation et de nouvelles filières. A cela s’ajoute la mise en place d’un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d’élevage, à l’aménagement hydro-agricole et au matériel agricole.

Rappelons que l’agrégation a été un des leviers du Plan Maroc Vert. Le bilan dressé dans ce sens fait état de la mise en place de 63 projets d’agrégation sur une superficie de 177.000 hectares au profit de 55.000 agrégés dont 80% sont des petits agriculteurs de moins de 5 hectares.

Le lancement a été annoncé lors de la 3ème session ordinaire de la Chambre d’agriculture de la région

La saison agricole démarre officiellement à Casablanca-Settat

Le coup d’envoi de la campagne agricole 2022-2023 a été officiellement donné à Casablanca-Settat. Le lancement de la campagne a été en effet annoncé lors de la 3ème session ordinaire de la Chambre d’agriculture de la région tenue jeudi dernier. Toutes les mesures et les dispositions sont prises pour le lancement de la saison agricole dans de bonnes conditions. Intervenant dans ce sens, Hssain Rahoui, directeur régional de l’agriculture, a relevé que les centres de Sidi El Aidi à Berrechid et de Zmamra dans la province de Sidi Bennour ont été approvisionnés de 185.227quintaux de céréales dont 121.130 quintaux de blé tendre, 55.838 de blé dur et 8.250 quintaux d’orge.

De même, 888.000 hectares aux cultures d’automne dont 350 hectares ont été cultivés. «Le reste de la superficie peut être cultivé dans les jours qui viennent avec les prochaines précipitations», assure le responsable. Et de rappeler que «l’État s’emploie à soutenir les prix de céréales». En effet, le prix d’un quintal de blé tendre et d’orge varie entre 435 et 850 dirhams, tandis que le prix d’un quintal de blé dur oscille autour de 735 et 880 dirhams. S’agissant des cultures sucrières, M. Rahoui a affirmé que «la commission chargée du suivi de ces cultures a pris toutes les mesures et les dispositions à même de permettre le lancement de l’opération de semis dans de bonnes conditions et de garantir le succès au programme fixé à 9.000 hectares. Jusqu’à présent 6.800 hectares ont été cultivés en s’appuyant sur les puits». Pour ce qui est de l’opération de semis direct, elle a concerné 23.000 hectares qui sont répartis sur Settat (14.000 ha), Berrechid (5.500), Sidi Bennour (1600 h), Benslimane (1.000), El Jadida (600) et Casablanca (300). «Les semences pour le semis direct ont été distribuées sur nombre d’agriculteurs de la région à l’occasion du Salon national professionnel des céréales et légumineuses tenu récemment à Berrechid», peut-on conclure de la direction régionale de l’agriculture Casabanca-Settat.

source : aujourdhui.ma