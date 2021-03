Al Jayl Al Akhdar déployé dans l’Oriental

Les grandes lignes du Plan agricole régional présentées à Oujda

Les grandes lignes du Plan agricole de la stratégie «Génération Green» pour la région de l’Oriental ont été dévoilées, vendredi à Oujda, à l’occasion de la tenue de la première session ordinaire de la Chambre d’agriculture de l’Oriental au titre de l’année 2021. Cette session, qui s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a connu l’adoption du compte administratif des budgets de gestion et d’investissement de la Chambre au titre de 2020 ainsi que du projet des budgets d’investissement et de gestion au titre de 2021.

Dans son intervention, M. Sadiki a rappelé la situation exceptionnelle de crise sanitaire induite par le nouveau Coronavirus (Covid-19) et les retombées de cette pandémie sur l’ensemble des secteurs productifs, dont celui de l’agriculture, saluant dans ce sens les efforts déployés par les agriculteurs et les professionnels du secteur pour assurer la production et l’approvisionnement du marché national en produits agricoles et alimentaires.

Il a souligné par la même occasion la dynamique de développement qu’a connue le secteur agricole à la faveur notamment du Plan Maroc Vert (PMV), mettant en avant les objectifs de la stratégie «Génération Green 2020-2030» lancée par SM le Roi Mohammed VI en février 2020. Cette nouvelle feuille de route, a-t-il dit, a été élaborée sur la base d’une évaluation objective des résultats du Plan Maroc Vert avec l’ensemble des acteurs du secteur, et ce pour conforter les acquis et poursuivre la dynamique de développement agricole via des actions adaptées et en favorisant le développement humain et social.

De son côté, Mohamed Bousfoul, directeur régional de l’agriculture de l’Oriental, a mis l’accent sur les deux piliers de la stratégie «Génération Green», à savoir la priorité à l’élément humain et la poursuite de la dynamique du développement agricole. Et de préciser qu’au niveau de la région de l’Oriental le Plan agricole régional de cette nouvelle vision ambitionne, en ce qui concerne l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole, de porter le nombre de ménages composant cette catégorie de 16.520 en 2019 à 55.020 en 2030, soit 38.500 ménages de plus.

source : aujourdhui.ma