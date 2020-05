Al Omrane accélère sa transformation digitale

GROUPE AL OMRANE A ANNONCÉ, MARDI, LA MISE EN PLACE D’UN BUREAU D’ORDRE DIGITAL POUR FACILITER ET FLUIDIFIER LA COMMUNICATION AVEC SES DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET CLIENTS.



« Ce service a pour objectif de faciliter et de fluidifier la communication avec les différents partenaires et clients, notamment en cette période de pandémie afin de limiter les échanges physiques de documents et de gérer électroniquement les flux des courriers », indique Al Omrane dans un communiqué.

Les citoyens, entreprises, administrations pourront ainsi déposer leurs courriers avec un accusé de réception via le portail du bureau d’ordre digital qui est accessible à partir du lien internet b.ordre.alomrane.gov.ma, précise la même source.

Ce service entre dans le cadre de la Road Map Digitale « Mouwakaba », qui intègre des projets innovants permettant au Groupe de s’adapter à la nouvelle situation mise en place, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, pour préserver la santé de ses partenaires, clients et citoyens tout en offrant un service de qualité, conclut le communiqué.

source : lavieeco.com