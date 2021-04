Alimentation en eau potable : L’ONEE lance une série de projets à Jerrada

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) renforce et sécurise l’alimentation en eau potable de la ville de Jerada et des communes de Ouled Sidi Abdelhakim, Labhata et Lamrija.

L’Office initie, dans ce sens, plusieurs chantiers. S’agissant du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Jerada dont les travaux viennent d’être lancés, il porte sur un coût global de 4,7 millions de DH à travers un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD). Ce chantier comporte la construction et l’équipement d’une station de pompage de 15 litres/seconde et d’un réservoir de 200 m3 de capacité ainsi que la pose de 3,5 km de conduites de distribution pour le renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Jerada. Sa mise en service est prévue pour décembre 2021 et bénéficiera à une population de 6000 habitants.

De même, l’Office a procédé à la mise en service d’un projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 100 kw à la commune de Ouled Sidi Abdelhakim. Cette dernière alimentera en électricité la station de pompage du centre de Doghmania pour un coût de 1,7 million de DH. Dans le même sens, le Directeur Régional de l’ONEE au niveau de la Province a effectué des visites de suivi aux chantiers. Citons, dans ce sens, le projet d’alimentation en eau potable de la commune de Labhata. D’un coût global de 2 millions de DH, ce projet consiste en la construction et l’équipement d’une station de pompage pour un débit de 3 litres/seconde, et d’un réservoir de 100 m3 ainsi que la réalisation d’environ 90 branchements individuels. Le taux de réalisation de ce projet, dont la mise en service est prévue pour août 2021, est de 80% .

Le deuxième projet visité est celui portant sur l’allimentation en eau potable de la commune de Lamrija d’un coût de 1,9 million de DH. Ce projet, dont le taux d’avencement atteint les 75%, comporte la construction et l’équipement d’une bâche pour une capacité de 150 m3 et d’une station de reprise de 5 litres / seconde profitant aux centres et douars relevant des communes de Lamrija et Ouled Ghziyel. Sa mise en service est prévue en septembre 2021.

Rappelons que ces projets s’ajouteront aux réalisations de l’ONEE dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement liquide dans la province de Jerada durant les deux dernières décennies dont le coût global s’élève à 254 millions de DH et contribueront à l’amélioration les conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socio-économique de la région.

source : aujourdhui.ma