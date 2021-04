aliments pour bétail: la hausse des prix du soja et du maïs à l’international inquiète

La hausse des prix des intrants de l’industrie de l’alimentation animale (AFAC) inquiète l’association marocaine des aliments composés.

Dans un communiqué, l’association alerte sur la hausse des prix et précise que les matières concernées représentent à elles seules 80% des formules des aliments pour bétail et volailles. Ces matières ne sont autres que le maïs et les tourteaux de soja.

Depuis novembre 2020, et à fin mars 2021, la montée en flèche du prix du maïs a varié de 35 à 40%, celle des cours des tourteaux de soja de 15 à 32%.

« Ces hausses ont nécessairement des répercussions conséquentes sur le coût de fabrication des aliments composés au Maroc et par là même, sur le coût de production de l’ensemble de la filière animale. Une situation qui persistera tant que la flambée des cours des matières premières à l’importation continuera de s’accentuer », précise l’AFAC dans son communiqué.

L’Association appelle le gouvernement à soutenir l’industrie de l’alimentation animale à travers « toute forme d’aide afin de réduire l’impact des hausses des matières premières à l’international ».

source : le360.ma