Amendis : Un premier Hackathon pour la préservation de la ressource et la protection de l’environnement

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique RSE de la filiale de Veolia Maroc

Ce Hackathon se présente comme une compétition d’idées et de solutions innovantes. Il est destiné à réunir plus de 200 participants mixtes de la région du Nord.

L’innovation au service de la préservation de la ressource. C’est le thème d’un Hackathon, dont les travaux sont prévus du 20 au 22 mars au Technopark de Tanger. Initié par Amendis, ce premier Hackathon rentre dans le cadre de la politique RSE de la filiale de Veolia Maroc et s’inscrit dans la stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes. «C’est un évènement créatif dans le domaine de la préservation de la ressource, la protection de l’environnement, où des groupes de jeunes se réunissent dans des ateliers de travail durant 72 heures pour développer ensemble des services innovants», selon un communiqué émis dernièrement par Amendis.

Intitulé «Innov Resourcers», ce Hackathon se présente comme une compétition d’idées et de solutions innovantes. Il est destiné à réunir plus de 200 participants mixtes de la région du Nord (étudiants, porteurs de projets, start-up et entrepreneurs) qui seront sélectionnés sur leur motivation et la facilité de l’exécution du concept ainsi que son efficacité. «Les participants auront à leur disposition de nombreux outils pour faire aboutir leurs projets. Au terme de ces deux journées, les équipes présenteront leurs idées devant un jury composé d’experts et de responsables d’Amendis», a fait savoir la même source.

L’objectif de ce premier Hackathon est, d’une part, permettre à des jeunes de concrétiser leurs solutions autour de trois domaines identifiés : E-participation citoyenne, solution pour la préservation de l’environnement et celle pour la sauvegarde du littoral. Il s’agit, d’autre part, de faire émerger, de façon continue, les idées les plus novatrices dans le secteur afin d’améliorer des solutions existantes ou créer des services innovants, tout en sensibilisant à la rareté de la ressource en eau et aux changements climatiques de manière générale.

Notons que trois idées innovantes seront primées à l’issue de ce premier Hackathon. Les projets retenus bénéficieront d’un prix de 15.000 dirhams en plus de l’accompagnement pour faire aboutir la collaboration entre Amendis et les porteurs de projets gagnants.

source : aujourdhui.ma