Annoncé forfait pour la CAN, En-Nesyri se fait examiner au complexe Mohammed VI

Annoncé forfait pour les trois prochains mois, Youssef En-Nesyri est arrivé au complexe Mohammed VI de football pour passer des examens.

C’est un coup dur que vient de recevoir la sélection nationale à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon Radio Marca, Youssef En-Nesyri devrait être indisponible pour au moins trois mois, ce qui signifie son forfait pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun.

Le Lion de l’Atlas a subi une forte rechute de sa blessure musculaire. Les examens médicaux effectués ont révélé que son retour sur les terrains est prévu pour fin janvier-début février 2022.

L’attaquant de 24 ans s’est blessé dans un match contre l’Espanyol, il y a plus d’un mois. Depuis, il n’est plus le même. Il a quand même pu jouer quelques minutes contre Lille en Ligue des champions, mais il a manqué le derby andalous contre le Real Betis, disputé dimanche soir.

Selon nos sources, le joueur a rejoint le rassemblement des Lions de l’Atlas au complexe sportif Mohammed VI de football pour faire constater sa blessure au staff médical de l’équipe nationale, comme le veut le protocole.

Pour rappel, les hommes de Vahid Halilhodzic affrontent le Soudan et la Guinée, les 12 et 16 novembre, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Auteurs d’un parcours sans faute, les Lions de l’Atlas, leaders avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au mondial Qatar 2022, après avoir signé quatre victoires en autant de rencontres.

La Guinée Bissau est 2e (4 pts) devant la Guinée (3 pts), alors que le Soudan ferme la marche du groupe avec 2 points.

