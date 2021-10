Après Dakhla-Paris : La RAM étudie la possibilité de lancer Dakhla-Marseille

Après Dakhla-Paris lancé le mois de juillet dernier, la Royal Air Maroc (RAM) étudie actuellement la possibilité de lancer une nouvelle ligne aérienne qui relie cette ville à Marseille, et qui contribuera au rayonnement international de cette perle du sud marocain.

Une bonne nouvelle pour les opérateurs du tourisme de la région de Dakhla-Oued Eddahab et pour tous les touristes européens qui comptent se rendre à la destination montante Dakhla, et qui consiste en une seconde route aérienne directe entre Dakhla et le continent européen. Dans ce sens, et pour booster davantage l’activité touristique au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab et donner une forte impulsion au secteur du tourisme dans la région, la RAM envisage le lancement d’une nouvelle connexion aérienne entre ce joyau du Sud marocain et la capitale du Sud français, la ville de Marseille.



Pour ce faire, la compagnie nationale a mandaté récemment l’agence de voyages Ocean Nomad Travel, spécialisée dans la glisse et kitesurf, pour sonder la région du Sud et étudier la possibilité de mettre en place un vol direct Marseille-Dakhla.

Une fois mise en service, cette nouvelle ligne sera la deuxième du genre reliant Dakhla à une métropole du continent européen (à l’exception de la ligne Dakhla-Las Palmas de Grande Canarie). Cette nouvelle route touristique permettra de renforcer le positionnement économique stratégique de la région de Dakhla Oued-Eddahab, tout en contribuant à accélérer la relance du secteur touristique sur une destination qui connaît un essor remarquable. Pour rappel, la RAM est connectée aujourd’hui directement à Paris et qui est le fruit d’une convention de partenariat paraphée entre la RAM et l’Office national marocain du tourisme avec un tarif compétitif. Cette ligne offre aux touristes de pouvoir arriver à Dakhla via une liaison aérienne directe qui les dispense des déplacements fréquents entre les aéroports.



Forte de nombreux atouts touristiques, Dakhla s’impose comme une destination à fort potentiel. Appréciée pour la douceur de son climat toute l’année, la ville attire de par ses atouts naturels et offre une expérience unique aux amateurs de sports nautiques et d’évasion.

Bénéficiant d’une excellente situation sanitaire, la destination a également été plébiscitée par les voyageurs nationaux au moment des vacances de la fin d’année 2020. La liaison Casablanca-Dakhla a ainsi enregistré des records avec trois fréquences par jour du 18 décembre 2020 au 5 janvier 2021.



Cette nouvelle liaison internationale illustre la volonté renouvelée de Royal Air Maroc d’accompagner le développement touristique de l’ensemble des régions du Royaume, en partenariat avec l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels. La compagnie nationale contribue ainsi efficacement à la relance du secteur du tourisme à travers une mobilisation exceptionnelle à la veille de la saison estivale.

source : aujourdhui.ma