Attijariwafa Bank débloque 30 MMDH au profit de 100.000 TPME d’ici la fin de l’année

ATTIJARIWAFA BANK VIENT D’ANNONCER UNE OPÉRATION D’ENVERGURE POUR SOUTENIR LA TMPE. LE GROUPE BANCAIRE PRÉVOIT AINSI D’ACCORDER UNE ENVELOPPE DE 30 MILLIARDS DE DIRHAMS POUR SOUTENIR ET FINANCER LA RELANCE DES ACTIVITÉS DE 100 000 TRÈS PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (TPME).



Ce soutien financier sera complété par des services non financiers portant notamment sur la formation, le conseil et la mise en relation ou encore le service digital. Avec cette offre baptisée « Offre relance », le groupe Attijariwafa Bank réitère son engagement et « sa mobilisation sans faille pour accompagner et soutenir les commerçants, artisans, professionnels et entreprises afin de leur permettre de réussir la relance de leurs activités, après une phase d’arrêt ou de ralentissement et ce, dans des conditions satisfaisantes », indique le groupe. En matière de financement, l’Offre relance propose une panoplie de solutions pour la reprise de l’activité, dont le « Crédit relance » adossé au Fonds de Garantie de la CCG.

Ainsi, et jusqu’au 31 décembre 2020, les commerçants, artisans, professionnels, TPE, PME et grandes entreprises peuvent accéder au financement de leurs besoins en fonds de roulement afin de leur permettre de préserver au maximum l’emploi et de régler prioritairement leurs fournisseurs, souligne le groupe.

source : lavieeco.com