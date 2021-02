attijariwafa bank: un résultat net part du groupe de 3 milliards de dirhams en 2020

Dans un contexte de crise économique d’ampleur inédite, Attijariwafa bank a poursuivi son soutien massif aux entreprises, notamment les TMPE, à travers la distribution de 40 milliards de dirhams de crédits additionnels depuis le début de la crise. La rentabilité du groupe a été impactée par l’envolée du coût du risque.

Attijariwafa bank vient de publier ses résultats financiers au titre de l’exercice 2020. Au cours d’une année marquée par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur l’activité économique, le groupe bancaire a maintenu une bonne dynamique commerciale. L’épargne collectée a ainsi progressé de 6,9% pour atteindre 508,7 milliards de dirhams, tandis que l’encours des crédits distribués est en hausse de 3,1%, pour s’établir à 333,7 milliards de dirhams.

Le produit net bancaire consolidé ressort à 23,6 milliards de dirhams, en amélioration de 1,6% par rapport à 2019. Le Résultat net part du groupe (RNPG) s’élève, quant à lui à 3 milliards de dirhams, en recul de 48%. La rentabilité du groupe bancaire a été impactée par la contribution exceptionnelle de la banque au Fonds spécial Covid-19, et par l’envolée du coût du risque. Ce dernier a augmenté de 243% pour s’établir à 5,5 milliards de dirhams, en lien avec la détérioration du risque de crédit engendré par la pandémie de coronavirus et l’approche prudente et anticipative adoptée par la banque en matière de provisionnement.

Accompagnement des TPME

Dans ce contexte de crise économique d’ampleur inédite, Attijariwafa bank a poursuivi son soutien massif aux entreprises. Le dispositif de soutien mis en place par le groupe bancaire a permis d’accompagner plus de 68.700 entreprises, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 40 milliards de dirhams de crédits additionnels depuis le début de la crise.

Dans le cadre du programme Intelaka, la banque a ainsi financé 6.500 jeunes et porteurs de projets pour un montant global de 1,25 milliard de dirhams, ce qui correspond, souligne la banque, à 46% du total des financements accordés par le secteur bancaire.

Par ailleurs, la banque a distribué plus de 18.000 crédits « Damane Oxygène » en faveur des commerçants, artisans et TPE, pour une enveloppe de 5,7 milliards de dirhams, ce qui représente une part de marché de plus de 30%. Pour ce qui est des crédits « Damane Relance », ils ont bénéficié de plus de 12.000 entreprises, pour un montant global de 10,7 milliards de dirhams.

La banque signale également que les reports des échéances de crédits ont bénéficié à plus de 113.000 clients (215.000 si on comptabilise les reports accordés par les filiales du groupe bancaire).

« Attijariwafa bank entame l’exercice 2021 de manière positive, porté par des équipes engagées et mobilisées pour continuer à soutenir les clients dans cette période difficile, et à déployer toutes les mesures permettant de favoriser la relance économique dans les pays de présence », souligne le groupe bancaire dans un communiqué.

source : le360.ma