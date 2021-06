Automobile: Les ventes en hausse de 11,8% à fin mai

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont chiffrées à 74.049 unités au titre des cinq premiers mois de 2021, en hausse de 11,8% par rapport à fin mai 2019, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est établi à 65.325 unités, en progression de 9,76% par rapport à fin mai 2019, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 8.724 unités (+29,86%), précise l’AIVAM.

La marque Dacia occupe toujours la première marche du podium des voitures particulières, avec une part de marché de 28,905%, soit 18.882 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+5%), suivie de Renault qui a écoulé 8.814 nouvelles unités (part de marché de 13,493%), de Hyundai (5.242 unités et 8,024% en part de marché) et de Peugeot (4.854 véhicules et part de marché de 7,431%). En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont bondi de 261% à 1.738 unités, soit une part de marché de 19,92% sur la période, devançant Ford (1012 immatriculations et une part de marché de 11,6%) et Dacia (1000 unités et 11,46%).

S’agissant des ventes des voitures « Premium », Audi a écoulé 1.544 unités à fin mai 2021, soit une part de marché de 2,09%, suivie de Mercedes avec 1.471 unités (1,99%) et de BMW avec 1426 véhicules (1,93%).

Sur le seul mois de mai, le nombre des nouvelles immatriculations s’est établi à 15.093 unités, en hausse de 13,6% par rapport au même mois de l’année 2019. La répartition par segment fait ressortir une hausse des VP de 10,06% à 13.140 unités et des VUL de 44,99% à 1953 unités.

