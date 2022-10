Avec un chiffre d’affaires de 26,8 milliards de dirhams : Maroc Telecom renoue avec la croissance

Maroc Telecom a procédé au paiement du montant de l’astreinte fixé à 2,45 milliards de dirhams et ce suite à la notification, le 22 juillet 2022, de la décision du comité de gestion de l’ANRT relative à la liquidation de l’astreinte qui lui a été imposée dans le cadre de la décision du 17 janvier 2020 portant sur le dégroupage.

«Maroc Telecom renoue avec la croissance de son chiffre d’affaires malgré un contexte inflationniste et les pressions règlementaires». C’est ce qu’indique l’opérateur dans sa dernière communication financière. A fin septembre 2022, le Groupe indique avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 26,8 milliards de dirhams, en hausse de 0,1 et de 0,3% à taux de change constant. Une progression qui, selon Maroc Telecom, est tirée par un effet de saisonnalité estivale au Maroc (+2,8 % au troisième trimestre) et par une progression des activités des filiales de 1,5 % à taux de change constant. «Au Maroc, les impacts de la saison estivale, combinés à la croissance des activités du Fixe, compensent la tendance observée sur la Data Mobile», commente le Groupe à ce propos. Et de préciser que «la contribution des filiales africaines aux résultats du Groupe reste significative. Elles maintiennent une dynamique positive dans un environnement macroéconomique, concurrentiel et réglementaire difficile». Dans les détails, les activités au Maroc ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2022, un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de dirhams, en léger retrait (-0,5 %) comparé à la même période de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires du Groupe à l’international s’est pour sa part établi autour de 12,8 milliards de dirhams, en hausse de 1,5% à taux de change constant. Cette amélioration intervient selon le Groupe «grâce à la poursuite de la bonne dynamique de la Data Mobile (+29,1% à taux de change constant». Et d’ajouter : «Hors baisse des terminaisons d’appels, le chiffre d’affaires des filiales ressort en hausse de 2,5% à taux de change constant». Il est à souligner que la croissance du chiffre d’affaires et la politique volontariste de maîtrise des coûts au Maroc comme dans les filiales Moov Africa ont contribué à la hausse du résultat opérationnel avant amortissements du Groupe. L’EBITDA s’est élevé à fin septembre à 14,07 milliards de dirhams, en hausse de 1,9% à taux de change constant.

Sa marge a ainsi progressé de 0,8% pour s’établir au niveau de 52,5%. Pour ce qui est du résultat opérationnel, il s’est établi à 8,87 milliards de dirhams, en hausse de 4,4%. La marge d’exploitation s’est pour sa part améliorée de 1,3 point pour atteindre les 33,1%. Quant au résultat net part du groupe, il s’est chiffré à fin septembre à 4,52 milliards de dirhams, en progression de 5,3%. Maroc Telecom a maintenu durant le troisième trimestre de l’année son niveau d’investissement élevé. Ce dernier représente 20,5% du chiffre d’affaires du Groupe, soit 5,49 milliards de dirhams.

Ces investissements tendent en effet à soutenir les forts usages de la Data Fixe et mobile. En ce qui concerne les flux nets de trésorerie opérationnels, ils ont atteint à fin septembre les 8,15 milliards de dirhams, en repli de 2,7%.

Il est à noter que Maroc Telecom a procédé au paiement du montant de l’astreinte fixé à 2,45 milliards de dirhams et ce suite à la notification, le 22 juillet 2022, de la décision du comité de gestion de l’ANRT relative à la liquidation de l’astreinte qui lui a été imposée dans le cadre de la décision du 17 janvier 2020 portant sur le dégroupage. L’opérateur indique dans ce sens que le recours formé devant la Cour d’appel sur le fond contre ladite décision est toujours en instruction.

Le parc affiche une croissance de près de 4% : 76 millions de clients à fin septembre

Maroc Telecom affiche une dynamique de croissance soutenue de son parc abonnés. Une progression de 3,9% a été relevée à fin septembre 2022 portant ainsi la clientèle de Maroc Telecom à 76 millions. Cette progression est, selon le groupe, essentiellement tirée par la croissance de 6,2% des parcs à l’international. En se focalisant sur l’activité Maroc, le parc mobile de Maroc Telecom a atteint les 19,9 millions de clients, en légère baisse de 0,5 % par rapport à septembre 2021. «Le chiffre d’affaires Mobile ralentit sa baisse à 2,9 % et atteint 8,93 milliards de dirhams au 30 septembre 2022», souligne l’opérateur qui précise que le revenu moyen par client (l’ARPU) s’élève à 46,9 dirhams, en baisse de 5,2% comparé aux neuf premiers mois de l’année précédente. S’agissant du parc fixe, il compte à fin septembre près de 2 millions de lignes marquant un repli de 2,3% en glissement annuel. «Le parc Haut Débit compte 1,7 million d’abonnés, avec un parc fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) en forte croissance (+39,7%)», souligne Maroc Telecom. Pour rappel, les activités Fixe et Internet réalisent un chiffre d’affaires de 7,23 milliards de dirhams, en hausse de 2,6%. Ces activités sont tirées principalement par la Data (+7,6%) et les services FTTH (+36,8%) compensant ainsi la baisse de la Voix.

source : aujourdhui.ma