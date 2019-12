Badr Hari: « Je reviendrai. Soyez prêts »

Le combattant marocain Badr Hari a réagi sur son compte Instagram à sa défaite par TKO face au Néerlandais Rico Verhoeven.

Une nouvelle blessure a privé le kickboxeur Badr Hari de la ceinture mondiale des poids lourds, dans son combat contre contre Rico Verhoeven. Comme en 2016, le Marocain a été contraint d’abandonner face au Néerlandais.

Soutenu par des milliers de fans, Hari a tenu à les remercier via un long message sur son compte Instagram. “Je tiens à remercier toute mon armée pour cette incroyable soirée. Vous étiez incroyable et je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti en entrant dans le ring dans cette atmosphère folle. C’était unique et je suis très fier d’avoir votre soutien”, a écrit le Kenitri.

Ce dernier a également partagé sa frustration avec ses followers: “vous pouvez imaginer combien il m’est difficile d’accepter ce résultat. J’ai montré au monde que je suis toujours le combattant qui domine la catégorie des poids lourds”.

Refusant de s’avouer vaincu, Badr Hari a affiché ses ambitions futures. “Je vais conquérir cette ceinture, j’en suis convaincu. Je reviendrai. Soyez prêts”, a conclu le Marocain.

source : le360.ma