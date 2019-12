Badr Hari Vs Rico Verhoeven: pas d’alcool et fouilles systématiques à l’entrée

Pour maintenir l’ordre autour du combat opposant Badr Hari à Rico Verhoeven le 21 décembre prochain,

l’organisation de Kickboxing Glory a décidé de prendre des mesures drastiques. Détails.

Le 21 décembre prochain au GelreDome d’Arnhem aux Pays-Bas, aura lieu le combat revanche tant attendu entre Badr Hari et Rico Verhoeven, Collision 2. Des milliers de Marocains venus d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht, Eindhoven mais aussi de Belgique et d’Allemagne sont attendus, annoncent les organisateurs. 30.000 personnes sont attendues et plus de 20.OOO places ont déjà été vendues.

Suivant les recommandations de la Dutch Martial Arts Authority, et afin de minimiser les risques de débordements, Glory Kickboxing a décidé de ne pas commercialiser d’alcool durant l’événement: « Ce n’est un secret pour personne que les agressions et la violence sont des conséquences possibles d’une consommation (excessive) d’alcool », rappelle un porte-parole de l’organisation.

Aussi, il n’y aura pas de tables VIP autour du ring, Glory Kickboxing cherchant à créer une atmosphère plus sportive que festive.

Par ailleurs, la ville d’Arnhem informe les personnes souhaitant accéder à l’enceinte qu’elles seront fouillées pour éviter l’entrée d’objets illicites. Les mineurs auront le droit d’assister à l’événement à une seule condition, être accompagnés d’une personne majeure.

