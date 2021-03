Baisse de régime du Raja: Jamal Sellami fait son mea culpa

L’entraîneur des verts accepte les critiques et sait qu’il est responsable du niveau de son club. Mais il se plaint du nombre de matchs disputés en peu de temps.

Pour Jamal Sellami, l’actuel entraîneur du Raja de Casablanca, l’agacement et l’irritation du public rajaoui ces dernières semaines sont très compréhensibles. Le technicien marocain donne raison aux supporters qui n’apprécient pas beaucoup les prestations et les performances du clubs durant les dernières journées. Et ce malgré une qualification à la phase de groupe de la Coupe de la CAF, rappelle le quotidien Al Akhbar daté du 11 mars, et une première place dans le classement de la Botola, à un point du Wydad qui, lui, a deux matchs en retard.

Le technicien marocain a expliqué, lors de la conférence de presse avant le match face à Namungo, qu’il est le premier responsable du niveau de jeu insuffisant proposé par le Raja. Il a rappelé qu’il travaille matin et soir pour trouver des solutions. Selon lui, le Raja traverse juste une mauvaise passe. Les attaquants des verts n’arrivent plus à concrétiser devant les buts des adversaires, et c’est sur ce volet qu’il faudra travailler.

Ceci dit, et malgré la perte de plusieurs points dernièrement en championnat, Jamal Sellami maintient sa confiance dans son groupe, car il estime que ses poulains finiront par retrouver leur niveau. L’entraîneur des verts s’est aussi plaint du nombre de matchs joués dernièrement. Selon lui, 8 rencontres en 24 jours est un ratio élevé pour son groupe qui commence à se fatiguer.

Enfin, et pour justifier les changements qu’il effectue dans la formation alignée à chaque fois, Jamal Sellami a expliqué que c’est pour éviter le cumul de la pression. Pour lui, cette méthode a permis de faire éclore de nouvelles pépites rajaouies et cela devrait réjouir les supporters des verts.

source : le360.ma