Bank al-maghrib: repli du taux débiteur global à 4,53% en 2020

Le taux débiteur global moyen s’est établi à 4,53% sur l’année 2020, en repli de 46 points de base par rapport à 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ce taux s’est situé à 4,42% au quatrième trimestre 2020, contre 4,34% au troisième trimestre de 2020, précise BAM dans sa dernière enquête trimestrielle sur les taux débiteurs.

Par objet économique, les taux sont passés, d’un trimestre à l’autre, de 3,99% à 4,12% pour les facilités de trésorerie et de 4,79% à 4,91% pour les crédits immobiliers. Le taux des crédits à l’équipement est revenu de 4,50% à 4,21% et celui des prêts à la consommation de 6,46% à 6,40%.

Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé au quatrième trimestre de l’année 2020 à 4,98%, contre 5,15% un trimestre auparavant et celui assortissant les concours aux entreprises non financières à 4,28% après 4,16%, indique la Banque centrale.

Pour les entreprises non financières privées en particulier, le taux s’est établi à 4,30% au quatrième trimestre de l’année 2020, avec 4,13% pour les grandes entreprises (GE) et 4,49% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

source : le360.ma