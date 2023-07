Banques: le crédit bancaire se porte bien malgré la conjoncture

Le crédit bancaire se porte bien malgré les dernières hausses de taux, rapporte l’hebdomadaire Finances News dans sa livraison de ce vendredi. Le journal indique qu’à fin mai 2023, la production des prêts bancaires destinés au secteur non financier a progressé de 5,1%, et que l’encours global des crédits bancaires dépasse la barre des 1.000 milliards de DH, grâce à une bonne orientation sur quasiment tous les segments de prêt. La même source fait remarquer que les crédits à l’investissement continuent de profiter d’un effet de rattrapage, enregistrant une progression de 5,4% après deux années de baisse.

On note que cette performance provient principalement de la bonne tenue des crédits à l’équipement des sociétés non financières publiques qui progressent de 5,8%. Notons dans ce sens que les crédits destinés à la promotion immobilière continuent d’afficher des signes de décélération (-7,4%), traduisant une atonie dans le secteur immobilier.

Soulignons aussi que les facilités de trésorerie préservent une bonne dynamique, avec une hausse de 5,2% en glissement annuel. «Quant au financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, il a poursuivi sa progression et s’est établi à plus de 20 milliards de DH, en hausse de 17,1% par rapport à mai 2022», précise-t-on.

Finances News indique que ces évolutions montrent que les hausses du taux directeur n’ont pas freiné la dynamique de production des prêts, puisque la transmission ne s’est pas faite automatiquement chez les banques de la place. «Le taux moyen débiteur appliqué par la banque aux nouveaux crédits ne s’est apprécié que de 53 pbs à 5,03% au 1er trimestre. Par taille d’entreprise, ils se sont établis à 4,79% pour les grandes entreprises et à 5,48 % pour les TPME», explique la même source.

On apprend que les taux appliqués aux nouveaux crédits en faveur des ménages ressortent au 1er trimestre 2023 à 4,36% pour les crédits à l’habitat et à 6,95% pour ceux à la consommation. En outre, Finances News fait constater que l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib indique que l’accès au financement, au 1er trimestre 2023, a été jugé normal par la quasi-totalité des industriels dans toutes les branches, à l’exception du secteur textile et cuir où 21% des entreprises le qualifient de difficile. «Le coût du crédit aurait été en stagnation selon 65% des entreprises et en hausse selon 34% d’entre elles», conclut Finances News.

source : le360.ma