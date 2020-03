Baromètre nPerf2019 : inwi sacré «Meilleur réseau internet mobile au Maroc» pour la 3ème année consécutive

inwi est, pour la 3ème année consécutive, le fournisseur de «réseau internet mobile le plus performant au Maroc durant l’année 2019». Ce sont les résultats de l’enquête annuelle de nPerf, plate-forme indépendante de référence en matière de mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde.

Réalisant chaque année plusieurs millions de tests sur des réseaux mobiles, nPerf est considéré comme un outil de référence qui mesure de manière précise l’expérience client dans les différentes utilisations de la data. Réalisés directement par les utilisateurs du 1er janvier au 31 décembre 2019, ces tests reflètent les feedbacks des clients vis-à-vis de la qualité du réseau internet mobile de leur opérateur. Sur ce registre, inwi a réalisé le meilleur score global pour l’année 2019 en tant que «meilleur fournisseur de réseau internet mobile au Maroc», selon nPerf.

Dans le détail, inwi est arrivé en tête du classement nPerf avec un score de 64.375 points, en progression de 20% par rapport à 2018. Ces résultats ont été déterminés en tenant compte de toute une panoplie de mesures effectuées directement par les utilisateurs dans le cadre d’un test exhaustif relatif à la qualité de la navigation, la performance vidéo et à la densité des débits. «Cette nouvelle consécration reflète l’effort permanent d’investissement et de modernisation de inwi dans tous les domaines du réseau et de la chaîne technique de bout en bout.

C’est aussi le résultat de l’engagement constant de l’opérateur pour offrir la meilleure expérience client aux utilisateurs», explique Alexei Kharlamov, directeur technique et systèmes d’information chez inwi. Acteur majeur de l’inclusion numérique au niveau national, inwi s’est doté d’infrastructures réseau évolutives et innovantes.

L’opérateur a été le premier à avoir réussi à expérimenter avec succès au Maroc une connexion mobile à plus de 1Gigabyte/seconde. Aussi, en inaugurant son Data Center à Rabat Technopolis, le plus grand jamais construit au Maroc, et le premier cloud souverain, inwi a tenu à ce que son cœur de réseau soit équipé de plates-formes virtualisées de dernière génération.

source : aujourdhui.ma