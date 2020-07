berd: nouvelle distinction pour bank of africa

Bank Of Africa vient d’être désignée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en tant que « Most Active Partner Bank in Morocco in 2019 », dans le cadre de son programme d’aide aux échanges commerciaux « Trade Facilitation Programme ».

Le programme « Trade Facilitation Programme » offre une vaste gamme de produits vise à promouvoir les échanges internationaux entre les pays d’opérations de la BERD en renforçant, entre autres, la capacité des banques locales à proposer un financement des échanges.

Cette nouvelle consécration confirme le soutien continu de Bank Of Africa aux entreprises marocaines actives dans le commerce international, à travers les refinancements à court terme des opérations libellées en devises, souligne la banque dans un communiqué diffusé ce lundi 29 juin.

source : le360.ma