BMW lance son imposant X6 au Maroc

Smeia démarre l’année 2020 sous le signe de la robustesse avec le lancement sur le marché marocain de son nouveau BMW X6. Charismatique et séduisante, cette nouvelle voiture en impose. En termes de confort, tous les éléments sont réunis pour attirer le cœur de cible de la marque et au-delà. Le luxe et le raffinement n’ont aucun secret pour la nouvelle BMW X6 qui constitue la troisième génération d’un segment innovant : le Sports Activity Coupé (SAC). Le X6 sera produit à l’usine BMW Group de Spartanburg, aux États-Unis. Pour son lancement au Maroc, il est disponible en 3 finitions, Heritage, xLine et Pack M. En termes de motorisation, sont proposés actuellement le X6 30d, X6 40i, X6 M50d, X6 M50i, ainsi que la radicale X6 M. Ainsi, le X6 a été lancé par le réseau Smeia BMW le 17 février 2020 à un prix démarrant à 838.000,00 DH.



Un design et un style plus affirmés

En termes de design, The X6 se démarque par des formes plus généreuses. Comparé à la génération précédente, le nouveau BMW X6 s’allonge de 26 mm (4.935 mm) et s’élargit de 15 mm (2.004 mm). Abaissé de 6 mm (1.696 mm), il dispose de proportions particulièrement dynamiques. L’empattement s’accroît de 42 mm (2.975 mm). Le X6 est muni des projecteurs laser avec éclairage à LED adaptatif proposés en option.

Il bénéficie de phares laser avec faisceau sélectif offrant une fonction feux de route anti-éblouissement et une portée accrue d’environ 500 m. Les projecteurs de la marque allemande se distinguent par les éléments bleus en forme de X situés à l’intérieur des doubles phares BMW caractéristiques lui donnant un regard perçant. Ses jantes 19 pouces en alliage léger sont fournies de série. Des variantes allant de 20 à 22 pouces sont disponibles en option, explique la marque. Pour ce qui est des BMW X6 M50i et BMW X6 M50d, ils sont équipés de série de jantes 21 pouces en alliage léger. Par ailleurs, les finitions xLine et M Sport, qui se différencient par des signatures stylistiques distinctives, sont également proposées.

Intérieur centré sur le confort des passagers

BMW est d’abord un état d’esprit qui s’affirme à travers l’atmosphère exclusive qu’elle offre. Ainsi, le cockpit réinterprète le design axé sur le conducteur typique de BMW en proposant des éléments de commande réagencés au design repensé. Le X6 est équipé de série de la sellerie en cuir Vernasca. L’intérieur du véhicule se démarque aussi par la configuration 40/20/40 de la banquette arrière rabattable, qui permet de faire passer la capacité du coffre de 580 à 1.530 litres.

De même, de nombreux équipements et fonctionnalités sont disponibles en option, tels que les sièges multifonctions avec fonction massage pour le conducteur et le passager avant, la climatisation automatique 4 zones, les porte-boissons chauffant et réfrigérant, les applications en verre CraftedClarity, le toit panoramique en verre «Sky Lounge», le Pack Parfums d’ambiance et le système audio Bowers & Wilkins Diamond+ 3D Surround.

Puissance dans la motorisation

Cette nouvelle voiture dispose de quatre variantes de motorisation : deux moteurs essence et deux moteurs diesel dernière génération. «Grâce à son V8 essence de conception nouvelle développant 530 ch, BMW X6 M50i (consommation de carburant en cycle mixte : 11,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 263 g/km) s’impose d’ores et déjà comme le fleuron de la nouvelle génération», indique la marque allemande ajoutant que BMW X6 M50d (consommation de carburant en cycle mixte : 7,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 191 g/km) est quant à lui doté d’un moteur diesel six cylindres en ligne développant 400 ch doté de quatre turbocompresseurs.

Du côté du BMW X6 xDrive40i (consommation de carburant en cycle mixte : 9,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 206 g/km), il embarque un bloc essence six cylindres en ligne délivrant 340 ch. Pour ce qui est du BMW X6 xDrive30d (consommation de carburant en cycle mixte : 6,6 – 6,1 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 180 g/km), il est équipé d’un moteur diesel six cylindres en ligne développant 265 ch. «Fourni de série sur les deux modèles M, le système d’échappement M Sport est proposé en option pour les autres versions du BMW X6 et est également inclus dans la finition M Sport. Ce système d’échappement offre au BMW X6 une acoustique unique et riche en émotions», souligne le constructeur.

