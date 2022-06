BMW X1 2023 : Une refonte du plaisir de conduire

La nouvelle BMW X1 a été révélée, et elle sera en vente en principe plus tard cette année. Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur ce petit SUV.

Nouveaux moteurs BMW X1

La nouvelle BMW X1 sera disponible avec une gamme de moteurs essence, diesel et hybride rechargeable. Un iX1 tout électrique est également en route.

La gamme démarre avec un moteur essence de 1,5 litre de 136ch, ou vous pouvez avoir le même moteur avec une assistance hybride et 170ch. Ces deux versions sont à traction avant. Ensuite, vous avez un 2,0 litres essence hybride avec 204ch et quatre roues motrices.

Deux diesels seront proposés. Ce sont deux moteurs de 2,0 litres, l’un avec 150ch et l’autre avec une technologie hybride avec 211ch et quatre roues motrices.

Enfin, il y a les deux modèles hybrides rechargeables, le 25e et le 30e. Ils utilisent tous deux un trois cylindres essence de 1,5 litre agissant sur les roues avant, jumelé avec un moteur électrique agissant quant à lui sur les roues arrière

Nouvelle BMW X1 design

Lorsque vous comparez la nouvelle BMW X1 à d’autres SUV de la gamme, il semble tout à fait modéré.

Il n’y a pas d’énormes grilles comme on a sur la plus grande BMW X5, bien qu’ils soient plus carrés que ceux que vous trouverez sur la version actuelle.

Les phares sont plus fins qu’avant et sont livrés avec la technologie LED complète en standard. Le pare-chocs avant change à mesure que vous montez en gamme, avec une garniture noire sur les modèles plus sportifs.

Les changements sont moins visibles sur les côtés. Il y a quelques plis plats dans les portes, et pour la première fois vous pouvez optez pour des jantes en alliage de 20 pouces.

L’extrémité arrière voit de nouveaux feux arrière plus anguleux avec une découpe autour du couvercle du coffre.

Intérieur et système multimédia de la nouvelle BMW X1

L’intérieur de la nouvelle BMW X1 est un changement radical par rapport à celui de l’actuelle, principalement parce que la plupart des boutons semblent avoir disparu.

Les seules commandes physiques que vous retrouvez sont le bouton de volume sur la console centrale flottante et quelques boutons sur le volant.

Le tableau de bord est dominé par un énorme système multimédia incurvé, tout comme celui dans la BMW i4 et iX. Il se compose d’un écran tactile central de 10,25 pouces et un écran numérique de 10,7 pouces.

Dites « Hey BMW » et vous aller contrôler la plupart des fonctions de la voiture à l’aide du système de commande vocale, d’où l’absence de boutons bien sur vous pouvez toujours utiliser l’écran tactile. Apple CarPlay et Android Auto sont également de série.

Attendons de voir la gamme qui sera proposée au Maroc avec les motorisations disponible.

source : leguideauto.ma