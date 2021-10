Botola: de nombreux supporters suivent les matchs depuis les gradins

Alors que le public s’impatiente pour retrouver sa place dans les stades, une bonne partie des supporters a passé outre les interdictions pour assister à des rencontres depuis les gradins.A

À en croire Assabah du 27 octobre, le public a déjà repris sa place sur les gradins des stades, et ce en totale défiance des décisions des autorités. Le quotidien explique que des dizaines de supporters suivent les séances d’entraînements des clubs et assistent même à quelques matchs dans les divisions amateurs. Ces supporters profitent du manque de sévérité des organisateurs et de la présence limitée des forces de l’ordre, comme l’explique le journal.

Selon des informations d’Assabah, les organisateurs préfèrent ouvrir les portes des stades pour un petit nombre de supporters afin d’éviter les rassemblements devant les entrées. Concernant les séances d’entraînements, les clubs, et surtout ceux des divisions inférieures, ne parviennent pas non plus à stopper le flux des supporters.

Le quotidien ajoute que les forces de l’ordre n’arrivent pas à vérifier l’identité des supporters, d’autant plus qu’ils se présentent tous comme étant des membres du comité des clubs. Quelques dirigeants jouent au médiateur avec les autorités pour permettre à quelques personnes de suivre les matchs depuis les gradins.

D’ailleurs, quelques dizaines de supporters du KAC de Kénitra ont fait le déplacement jusqu’à Agadir pour suivre le match contre la Mououdia locale. L’arbitre n’a cependant pas permis à ces personnes de suivre la rencontre.

source : le360.ma