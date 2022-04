Botola Pro D1 Inwi: voici les dates des classicos FUS-Raja et Wydad-AS FAR

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a rendu public le programme de la 22e journée de la Botola pro D1 Inwi qui sera marquée par les classicos FUS-Raja et Wydad-AS FAR.A

La 22e journée de la Botola Pro D1 débutera ce vendredi 22 avril avec un duel des mal classés entre le Mouloudia d’Oujda, 14e avec 21 points (5 victoires, 6 nuls et 9 défaites), et l’Ittihad de Tanger, 12e avec 24 points (7 victoires, 3 nuls et 11 défaites).

Cette journée se poursuivra les samedi et dimanche (24 et 25 avril). Elle sera, cependant, amputée de trois matchs en raison de l’engagement de clubs marocains en Ligue des champions africaine (Raja et Wydad) et en Coupe de la CAF (Renaissance sportive de Berkane).

Les tant attendus classicos entre les clubs phares de la capitale du Royaume et de la métropole économique ont été programmés pour la semaine prochaine. FUS Rabat-Raja Casablanca se jouera le jeudi 28 avril et Wydad-AS FAR, le vendredi 29.

Pour rappel, Le Wydad occupe la tête du classement avec 43 points (13 victoires, 4 nuls et 3 défaites). Le Raja est deuxième avec 40 unités (11 victoires, 7 nuls et 2 défaites).

Programme de la 22e journée:

Vendredi 22 avril

Mouloudia d’Oujda-Ittihad Tanger

Samedi 23 avril

Chabab Mohammedia-Olympic Safi

Youssoufia de Berrchid-Hassania d’Agadir

Dimanche 24 avril

Rapide Oued Zem-Olympique Khouribga

Difaa El Jadida-Maghreb de Fès

Mise à jour

Jeudi 28 avril

FUS Rabat-Raja Casablanca

Vendredi 29 avril

Wydad Casablanca-AS FAR

Samedi 30 avril

Renaissance Berkane-Jeunesse Soualem

source : le360.ma