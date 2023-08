Botola Pro : L’Union Touarga affiche de grandes ambitions

L’Union Touarga Sports (UTS) aborde la saison (2023-2024) avec le défi de conserver les acquis de la saison dernière où l’équipe rbatie avait signé de très bonnes prestations, mettant à rude épreuve plusieurs grands clubs nationaux.

L’UTS ambitionne d’avoir une saison réussie après avoir terminé la saison 2023-2024 à la 8ème place du championnat national, réalisant ainsi son principal objectif de se maintenir parmi les clubs de l’élite.

Le club rbati a fait un début de saison impressionnant lui ayant permis de récolter un maximum de points tôt dans dans la saison et de figurer en haut du classement, grâce à une stratégie maitrisée et au pari gagnant de miser sur de jeunes joueurs capables d’apporter une grande valeur ajoutée à l’équipe et sur d’autres joueurs plus expérimentés.

A cet égard, l’entraineur de l’Union Touarga Sport, Abdelouahed Zamrat, a indiqué dans une déclaration à la MAP que toutes les composantes de l’équipe œuvreront à préserver les acquis de la saison dernière, rappelant que l’UTS a réussi, dès sa première saison en D1, à terminer parmi le Top 10 du championnat.

Il a souligné que l’équipe a signé une saison exceptionnelle non seulement en termes de résultats mais aussi d’émergence de jeunes joueurs talentueux (natifs en 2001-2002), ayant montré de grandes qualités, dont des joueurs issus de l’Académie Mohammed VI de football, ce qui prouve que cette structure sportive et éducative forme de très bons footballeurs capables de contribuer à hausser le niveau de la Botola.

Le technicien marocain, a noté que le chantier de mise à niveau du club a commencé il y a plusieurs années quand l’UTS évoluait encore au championnat amateur et a réussi ensuite à accéder à la D2, assurant que le principal objectif de l’équipe lors de la saison 2023-2024 est de terminer la saison en haut du tableau.

Pour ce faire, ajoute Zamrat, l’UTS a renforcé ses rangs avec plusieurs joueurs de qualité ayant acquis une grande expérience avec leurs équipes et d’autres jeunes joueurs, tout en continuant à compter sur les cadres du club.

Parmi ces nouvelles recrues, il a cité notamment Mehdi Barouk en provenance de l’Union sportive musulmane d’Oujda, Aissa Saïdi (Ittihad Zemmouri de Khémisset), Badie Aouk (Wydad de Casablanca), en plus de joueurs de l’Académie Mohammed VI de football à l’instar de Mohamed Amine Essahel et Anas Nanah qui a joué pour le RC Strasbourg la saison dernière.

Par ailleurs, d’autres joueurs ont quitté le club, comme Mohamed Aziz, qui sera entraineur assistant à la Renaissance de Berkane, Omar Nemssaoui et Achraf Hermach qui ont rejoint le Maghreb de Fès, en plus d’Amine Zahzouh qui évoluera la saison prochaine à l’AS FAR.

S’agissant des préparatifs de la nouvelle saison, il a relevé que l’équipe a commencé ses préparatifs à Rabat avec au programme des matchs amicaux contre l’équipe B d’Al Aïn émirati, Ittihad Témara, la Renaissance Zemamra et la Jeunesse Sportive Salmi, avant de se rendre à El Jadida pour un stage de préparation qui a vu l’équipe affronter le DHJ en amical.

Et de conclure que l’UTS termine ses préparatifs à Rabat pour commencer du bon pied la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 « Inwi », samedi contre la Renaissance Zemamra.

