CAN 2021: le Maroc affrontera le Burkina Faso en amical

Les Lions de l’Atlas feront face à un adversaire de taille en match amical, à quelques jours de la CAN 2021. Les hommes de Vahid Halilhodzic défieront le Burkina Faso.A

Les Lions de l’Atlas ont débuté, cette semaine, les préparations pour la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021. Un match amical est d’ailleurs attendu contre le Burkina Faso, le 6 janvier au Cameroun.

Les Lions de l’Atlas vont faire face à l’une des sélections les plus en vue du continent, dotée d’un collectif soudé et accoutumée à tenir tête à ses adversaires jusqu’au bout.

Les Etalons ont notamment imposé deux matchs nuls à l’Algérie (1-1 à Marrakech, puis 2-2 à Blida), en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, finissant deuxièmes du groupe A, à seulement 2 points des hommes de Belmadi.

Le Burkina Faso a été la 6e nation à se qualifier pour la CAN 2021 (9 janvier-6 février), marquant sa 12e participation. S’il a loupé l’édition de 2019, il ambitionne certainement de rappeler les souvenirs de 2013, lorsqu’il a été à un pas du titre (défaite par 1 à 0 contre le Nigeria, à Johannesburg).

Placé dans le groupe A de la CAN 2021 avec le Cameroun, le Cap-Vert et l’Éthiopie, le Burkina Faso pourra compter sur ses piliers, à l’image de Bertrand Traoré (Aston Villa) et Issoufou Dayo (RS Berkane).

source : le360.ma