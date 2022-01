CAN 2021: le programme de ce mardi 25 janvier

Au programme de ce mardi en Coupe d’Afrique des nations 2021 un très attendu Maroc-Malawi, mais également un non moins séduisant Sénégal-Cap Vert.A

L’heure de vérité a sonné. Les Lions de l’Atlas affrontent, ce mardi 25 janvier, à partir de 20 heures, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le Malawi en 8° de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Le Burundais Pacifique Ndabihawenimana sera au sifflet.

Pour accéder aux 8es, les hommes de Vahid Halilhodzic ont fini leaders du groupe C avec 7 points (2 victoires et 1 nul), alors que le Malawi s’est classé troisième du groupe B avec 4 points (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).

Avant cette rencontre, c’est le Sénégal, double vice-champion d’Afrique en titre, qui affronte le Cap-Vert. Les Lions de la Téranga ont fini en tête du groupe B avec 5 points (1 victoire et 2 nuls), les Requins Bleus, eux, se sont classés troisièmes du groupe A avec 4 points (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).

La rencontre commence à 17 heures au Stade omnisports de Bafoussam. Elle sera arbitrée par l’Algérien Lahlou Benbraham.

Le programme de ce mardi 25 janvier:

17H: Sénégal-Cap Vert

20H: Maroc-Malawi

