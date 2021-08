CAN 2021: Vahid Halilhodžić voit le Maroc favori, mais…

La sélection marocaine a hérité d’un groupe jugé “abordable” lors du tirage au sort de la phase de poules de la CAN 2021, tenu mardi soir à Yaoundé. Après la cérémonie, Vahid Halilhodžić est revenu sur le sujet dans une déclaration accordée au site officiel de la FRMF.

C’est sur le site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) que le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, a livré son ressenti sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2021, prévue en janvier-février 2022.

Les Lions de l’Atlas ont hérité d’un groupe C des plus abordables avec le Ghana, le Gabon et les Comores. Un tirage a priori favorable pour les hommes de Vahid Halilhodžić. Interrogé sur le sujet, le coach du Maroc se veut modeste et prudent.

En effet, sur les trois adversaires, il y en a deux que Vahid connaît bien. « Les matches paraissent abordables mais il faut bien se préparer”, a-t-il indiqué sur le site officiel de la FRMF, avant d’ajouter: “On connait nos trois adversaires. Le Ghana, une grande nation puis le Gabon, qui nous a battu en amical et les Comores avec leur qualification historique”.

Dans sa déclaration, le sélectionneur national, évoque deux favoris: le Maroc et le Ghana, mais il ne cache pas ses ambitions. « On va donner le meilleur pour se qualifier au deuxième tour, mais l’essentiel est d’aller le plus loin possible dans cette compétition”, conclut-il .

Si les deux premiers disputeront à coup sûr, les huitièmes de finale, il faut savoir que la troisième place pourrait aussi être qualificative (il faut terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes). Les options sont donc nombreuses, mais la première place sera forcément enviée par les coéquipiers de Ziyech et Hakimi pour éviter de tomber sur un gros dès le prochain tour.

source : le360.ma